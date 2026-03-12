Ông Trump: Mỹ đã thắng, nhưng chưa xong việc ở Iran

Ông Trump nói Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, nhưng sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi "hoàn thành nhiệm vụ".

"Để tôi nói cho các bạn biết, chúng ta đã thắng. Người ta thường không muốn nói quá sớm là mình đã thắng, nhưng chúng ta đã thắng. Mọi thứ kết thúc ngay trong giờ đầu tiên của cuộc chiến rồi", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc mít tinh ở Hebron, bang Kentucky ngày 11/3.

Theo ông, chiến dịch tấn công vào Iran thành công lớn và Mỹ đã phá hủy, vô hiệu hóa 58 tàu chiến của hải quân nước này. Ông cũng cho rằng lực lượng Mỹ đã thực hiện "một chuyến dạo chơi để loại bỏ những kẻ rất xấu xa".

"Lẽ ra việc này phải được thực hiện từ 47 năm trước rồi. Mọi người biết đấy, Iran rất mạnh. Họ sẽ cố chiếm lấy toàn bộ Trung Đông và đánh bại Israel. Nhưng họ không ngờ đến đòn giáng xuống mình, không biết đã bị quân đội Mỹ tấn công", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở Hebron, Kentucky ngày 11/3. Ảnh: AFP

Dù tuyên bố "đã thắng", ông Trump cũng nói rằng Mỹ không rút lui sớm và sẽ tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ông không nói rõ "nhiệm vụ cần hoàn thành" của Mỹ ở Iran là gì.

"Chúng tôi không muốn cứ hai năm lại phải quay lại đó. Trong 11 ngày qua, quân đội của chúng ta về cơ bản đã phá hủy Iran, một đất nước rất cứng rắn", ông Trump nói thêm.

Xung đột bùng nổ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào mục tiêu quân sự, hạ tầng năng lượng ở loạt nước Trung Đông. Khoảng 2.000 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 1.300 người ở Iran và hơn 600 người ở Lebanon, trong 11 ngày chiến sự.

Trả lời phóng viên tại Washington ngày 11/3, ông Trump cũng nói rằng Iran đã cận kề thất bại và Mỹ có thể tấn công các khu vực ở Tehran cũng như những nơi khác, khiến Iran gần như không thể tái thiết đất nước. "Chúng tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ đã đưa ra nhiều thông điệp thiếu nhất quán về mục tiêu của chiến dịch tấn công và thời gian chấm dứt giao tranh. Ông từng nói cuộc chiến có thể kéo dài 4-5 tuần, nhưng trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm qua, Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể "kết thúc bất kỳ lúc nào tôi muốn" vì "chỉ còn vài thứ lặt vặt" cần không kích ở Iran.

Trong khi đó, quân đội Israel phát tín hiệu rằng chiến dịch còn lâu mới kết thúc và họ vẫn còn "loạt mục tiêu cần nhắm đến".

Ali Fadavi, cố vấn của Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hôm 11/3 nói rằng Mỹ và Israel "phải xem xét khả năng sa vào cuộc chiến tiêu hao lâu dài, có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và thế giới".

Huyền Lê (Theo Reuters, Anadolu, AFP)