Ông Trump muốn thực hiện nhiều thương vụ như Intel

Ngày 25/8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thể hiện sự hài lòng với thương vụ chính phủ mua 9,9% cổ phần Intel.

"Tôi không phải trả một đồng nào cho Intel, nhưng nhận về số cổ phiếu trị giá 11 tỷ USD. Toàn bộ số này thuộc về nước Mỹ", ông viết.

Tổng thống Mỹ khẳng định "sẽ tiếp tục thực hiện các thương vụ như vậy cho đất nước". Ông giải thích rằng mình muốn "thấy giá cổ phiếu của các công ty tăng lên, khiến nước Mỹ ngày càng giàu hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được hỏi liệu thỏa thuận này có phải là bước khởi đầu cho nỗ lực của chính phủ Mỹ, nhằm nắm cổ phần ở các ngành được trợ cấp, hoặc ở những hãng chip và AI cũng đang được hỗ trợ như AMD hay TSMC hay không. Ông trả lời rằng sẽ có những thương vụ tương tự.

"Tổng thống đã nói rõ từ khi tranh cử rằng ông nghĩ Mỹ nên xây dựng một quỹ đầu tư quốc gia. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ có thêm những thương vụ khác, không ở ngành này thì cũng ở ngành kia", Hassett khẳng định.

Logo Intel tại Triển lãm Computex 2024 ở Đài Bắc, Đài Loan hồi tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Ngày 22/8, ông Trump cho biết chính phủ sẽ nhận 10% cổ phần hãng chip Intel, thông qua chuyển các khoản tài trợ thành cổ phiếu. Theo thỏa thuận, Nhà Trắng sẽ mua 9,9% cổ phần Intel với giá 8,9 tỷ USD, tương đương 20,4 USD một đơn vị. Giá này thấp hơn 4 USD so với mức đóng cửa của cổ phiếu này phiên 22/8. Giá trị số cổ phần này vào khoảng 11 tỷ USD.

Để mua 433,3 triệu cổ phiếu, Nhà Trắng sẽ dùng 5,7 tỷ USD trong Đạo luật CHIPS và 3,2 tỷ USD cấp cho Intel theo chương trình Secure Enclave. Cả hai chương trình này đều được công bố dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Thỏa thuận này giúp quan hệ giữa Trump và CEO Intel Lip-Bu Tan bớt căng thẳng, sau khi ông chủ Nhà Trắng gần đây kêu gọi Tan từ chức vì xung đột lợi ích. Nó cũng sẽ giúp hãng chip có thêm vốn xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy tại Mỹ.

Hồi tháng 2, ông Trump đã ký sắc lệnh thành lập một quỹ đầu tư quốc gia trong 12 tháng tới. Sắc lệnh không nêu chi tiết, chỉ yêu cầu Bộ Tài chính và Thương mại Mỹ nộp kế hoạch về quỹ này. Kế hoạch gồm "cơ chế huy động vốn, chiến lược đầu tư, cấu trúc và mô hình quản trị của quỹ".

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)