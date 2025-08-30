Ông Trump muốn Nhật Bản mua thêm gạo Mỹ

Ông Trump bổ sung điều kiện Nhật Bản cam kết mua thêm gạo Mỹ trong thỏa thuận thương mại, khiến đàm phán gặp trục trặc.

Theo nguồn tin của Nikkei, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo bổ sung nội dung thỏa thuận thương mại điều kiện Nhật Bản cam kết sẽ mua thêm gạo Mỹ. Động thái bị Tokyo "kịch liệt phản đối".

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa bất ngờ quyết định hủy chuyến công du đến Mỹ tuần này do "những điểm cần được thảo luận ở cấp hành chính", theo người phát ngôn chính phủ.

Lịch trình vốn được lên kế hoạch nhằm hoàn tất chi tiết về thỏa thuận đạt được hồi tháng 7 liên quan mức thuế nhập khẩu 15% của Mỹ áp lên hàng hóa từ Nhật Bản. Thời điểm đó, Nhà Trắng cho biết Nhật Bản sẽ tăng mua gạo Mỹ thêm 75%.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định thỏa thuận thương mại "không hy sinh" nền nông nghiệp Nhật Bản. Theo ông, tỷ trọng gạo Mỹ trong tổng nhập khẩu có thể tăng trong khuôn khổ miễn thuế hiện hành.

Lãnh đạo phe đối lập Yuichiro Tamaki hôm thứ bảy (30/8) đặt câu hỏi về năng lực và tính minh bạch của chính phủ trong đàm phán với Mỹ. Theo ông, nội dung nhập khẩu gạo phát sinh cho thấy rủi ro khi thảo luận mà không có văn bản chính thức.

"Vì không có thỏa thuận bằng văn bản, chúng ta không thể xác định vấn đề là gì", ông Tamaki, lãnh đạo Đảng Dân chủ vì Nhân dân nói. Ông kêu gọi Thủ tướng Ishiba nhanh chóng triệu tập Quốc hội để giải trình đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ nhượng bộ nông nghiệp mới nào cũng cần được Quốc hội phê chuẩn.

Trước đó, để xoa dịu ông Trump, Tokyo đã cam kết gói đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ thông qua các khoản vay và bảo lãnh do chính phủ Nhật hỗ trợ. Tuy nhiên, chi tiết thỏa thuận chưa rõ ràng. Chuyến đi của ông Ryosei Akazawa tuần này cũng nhằm làm rõ nội dung này. Các quan chức Nhật Bản nhiều lần nhấn mạnh mong muốn có một sắc lệnh hành pháp sửa đổi của Tổng thống Trump về việc loại bỏ các loại thuế chồng chéo với hàng Nhật, trước khi công bố tài liệu chung về chi tiết đầu tư.

Phiên An (theo Reuters)