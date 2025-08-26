Nhật Bản, Hàn Quốc sắp chốt gói đầu tư 900 tỷ USD vào Mỹ

Để ông Trump hạ thuế quan, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng ý rót 900 tỷ USD vào Mỹ, trong đó hơn một nửa từ Nhật.

Trong chương trình "Ingraham Angle" của Fox News tối 25/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Nhà Trắng sẽ ra thông báo về khoản đầu tư trị giá 550 tỷ USD của Nhật Bản vào cuối tuần này. Chúng dự kiến được sử dụng để sản xuất các sản phẩm như chất bán dẫn, kháng sinh hoặc đất hiếm tại Mỹ.

Theo thỏa thuận Mỹ và Nhật Bản đạt được hồi tháng 7, Washington áp thuế nhập khẩu 15% với hàng hóa Nhật. Đổi lại, Tokyo cam kết gói đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ thông qua các khoản vay và bảo lãnh do chính phủ Nhật hỗ trợ. Tuy nhiên, chi tiết thỏa thuận chưa rõ ràng.

Ông Trump ca ngợi gói đầu tư này là "tiền của chúng ta để đầu tư" và Mỹ sẽ giữ lại 90% lợi nhuận. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản nhấn mạnh việc đầu tư sẽ dựa trên nguyên tắc cùng mang lại lợi ích cho nước này.

Nguồn tin Nikkei cho hay Mỹ đã yêu cầu Nhật ký một văn bản về kế hoạch đầu tư, nhưng nước này muốn thỏa thuận này ít ràng buộc pháp lý hơn.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại London, Anh, ngày 10/6. Ảnh: Reuters

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa dự kiến đến Mỹ tuần này để hoàn tất văn bản xác nhận các chi tiết tài chính, gồm cách phân chia lợi nhuận đầu tư giữa Mỹ và Nhật. Trong họp báo ngày 26/8, ông Akazawa nói vẫn chưa quyết định chuyến đi Mỹ tiếp theo và từ chối bình luận về phát biểu của ông Lutnick.

Với cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ, một quan chức cấp cao nước này cho biết hai bên đã quyết định thiết lập một thỏa thuận không ràng buộc để xác định cơ chế vận hành và cấu trúc của gói. Nguồn tiền dự kiến tập trung vào các ngành chiến lược như khoáng sản quan trọng, pin, chip, dược phẩm, trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử. Ngoài ra, khoảng 150 tỷ USD dành cho đóng tàu.

Tháng trước, Seoul nhất trí với Washington về cam kết đầu tư, đổi lấy việc Mỹ giảm thuế. Tuy nhiên, hai bên vẫn có khác biệt trong cách hiểu về chi tiết kế hoạch, gồm phân chia lợi nhuận. Ông Lutnick nói rằng Mỹ sẽ nhận 90% lợi nhuận từ khoản đầu tư nhưng giới chức Hàn Quốc bác bỏ. Họ đồng thời nói rằng đầu tư vốn chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại chủ yếu là cho vay và bảo lãnh.

Cố vấn chính sách tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom kỳ vọng sớm đạt được biên bản ghi nhớ (MOU) để giám sát kế hoạch đầu tư. Để triển khai chi tiết, Seoul sẽ lập nhóm chuyên trách do Bộ Tài chính chủ trì, cùng với sự đồng hành của các ngân hàng quốc doanh.

Hồi tháng 7, ông Trump cho biết Hàn Quốc sẽ đầu tư vào các dự án "thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Mỹ" và do ông lựa chọn. Trong khi đó, phía Seoul khẳng định sẽ có cơ chế an toàn nhằm giảm rủi ro tài chính, gồm việc chỉ đầu tư vào những dự án khả thi về mặt thương mại và cam kết của Mỹ trong mua sắm sản phẩm từ các dự án này.

Phiên An (theo Reuters)