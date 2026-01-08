Ông Trump muốn chi 1.500 tỷ USD để xây dựng 'quân đội trong mơ'

Tổng thống Trump kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm tài khóa 2027 lên 1.500 tỷ USD, thay vì 1.000 tỷ USD như dự kiến.

"Sau những cuộc thảo luận dài và khó khăn với các nghị sĩ, bộ trưởng và chính trị gia, tôi quyết định rằng vì lợi ích của đất nước, ngân sách quốc phòng năm 2027 sẽ là 1.500 tỷ USD thay vì 1.000 tỷ USD, đặc biệt là trong thời điểm đầy khó khăn và nguy hiểm hiện nay", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hôm 7/1.

Đây là mức tăng hơn 50% so với ngân sách quốc phòng trị giá 901 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, được quốc hội Mỹ thông qua tháng 12/2025.

Theo ông Trump, ngân sách này sẽ cho phép Mỹ xây dựng "quân đội trong mơ" để đảm bảo an toàn và an ninh trước mọi đối thủ. Ông cho biết có thể bổ sung 500 tỷ USD "nhờ nguồn thu khổng lồ từ thuế áp vào những nước khác, nhiều quốc gia trong số đó đã lợi dụng Mỹ ở mức độ chưa từng có".

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford và khu trục hạm USS Bainbridge trên Đại Tây Dương tháng 3/2025. Ảnh: US Navy

"Khoản thu sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng đạt được con số 1.500 tỷ USD, xây dựng quân đội mạnh chưa từng có, cũng như trả nợ và cổ tức đáng kể cho những người dân với thu nhập trung bình trong nước", ông tuyên bố.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ nghi ngờ khả năng quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 1.500 tỷ USD cho quốc phòng, dù đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số tại lưỡng viện quốc hội và gần như không phản đối những kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Trump.

Byron Callan, chuyên gia tại công ty tư vấn Capital Alpha Partners có trụ sở tại thủ đô Washington, đặt câu hỏi liệu ngân sách sẽ được dùng như thế nào và liệu ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có thể tiếp nhận, giải ngân được toàn bộ hay không.

Theo Callan, lần gần nhất ngân sách quốc phòng Mỹ tăng hơn 50% là năm 1951, khi Chiến tranh Triều Tiên đang diễn ra. Trong giai đoạn cao điểm của Chiến tranh Lạnh vào thập niên 1980, chi tiêu quân sự của Mỹ tăng mạnh nhất với mức lần lượt 25% và 20% trong giai đoạn 1981-1982.

Tổng thống Trump cùng ngày tuyên bố đã ký sắc lệnh cấm các tập đoàn quốc phòng Mỹ trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu cho đến khi họ "có thể xuất xưởng sản phẩm với chất lượng vượt trội, đúng thời hạn và ngân sách".

Sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác định các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả trong vòng 30 ngày. Sau khi được Lầu Năm Góc liên hệ, những công ty này có 15 ngày để trình kế hoạch khắc phục tình hình.

Nguyên mẫu UAV thuộc dòng LUCAS được trưng bày tại Lầu Năm Góc tháng 7/2025. Ảnh: US Navy

Nếu Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đánh giá kế hoạch được trình lên không đáp ứng, chính phủ Mỹ có thể thực hiện những động thái để đảm bảo giải quyết vấn đề, trong đó có hoạt động cưỡng chế.

"Sau nhiều năm đặt sai ưu tiên, các nhà thầu quốc phòng truyền thống được khuyến khích ưu tiên lợi nhuận hơn là lực lượng vũ trang của đất nước. Tôi được Lầu Năm Góc thông báo rằng Raytheon là công ty đáp ứng ít yêu cầu nhất", ông nói.

Tổng thống Trump cũng cho rằng lương của giám đốc điều hành các công ty quốc phòng Mỹ "quá cao và không thể biện minh được", cho rằng cần giới hạn ở mức 5 triệu USD. CEO của những doanh nghiệp này thường kiếm được 20 triệu USD mỗi năm, bao gồm lương và cổ tức.

"Kể từ thời điểm này trở đi, CEO công ty quốc phòng phải xây dựng nhà máy sản xuất mới và hiện đại, phục vụ cung cấp và bảo trì khí tài quan trọng, cũng như chế tạo những mẫu thiết bị quân sự mới nhất trong tương lai", ông Trump tuyên bố.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, AP)