Ông Trump lật ngược quyết định của ông Biden, dời Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ

Tổng thống Trump chuyển trụ sở của Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ sang "thành phố tên lửa" Huntsville, đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Biden.

"Trụ sở Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ (SPACECOM) sẽ được chuyển đến địa điểm tuyệt đẹp là thành phố Huntsville ở bang Alabama, đô thị từ giờ trở đi sẽ mãi được biết đến là thành phố tên lửa", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 thông báo.

Trên thực tế, Huntsville đã mang biệt danh "thành phố tên lửa" trong nhiều thập kỷ qua do đóng vai trò tiên phong trong các chương trình về không gian của Mỹ. Một số mẫu tên lửa đời đầu của nước này, trong đó có tên lửa đạn đạo, đã được chế tạo và thử nghiệm tại căn cứ Redstone Arsenal của lục quân Mỹ tại Huntsville.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 2/9. Ảnh: AP

"Chúng tôi ban đầu chọn Huntsville làm trụ sở của SPACECOM, song kế hoạch đó đã bị chính quyền ông Biden cản trở một cách sai trái", Tổng thống Trump cho hay.

Năm 2021, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, không quân Mỹ xác định thành phố Huntsville là địa điểm ưu tiên để đặt trụ sở SPACECOM.

Tuy nhiên, chính quyền cựu tổng thống Mỹ Joe Biden hồi năm 2023 quyết định đặt trụ sở chính thức của SPACECOM ở thành phố Colorado Springs tại bang Colorado, nơi cơ quan này khi đó đang sử dụng làm đại bản doanh tạm thời, với lý do tránh gây gián đoạn hoạt động.

Một trong các lý do của Tổng thống Trump khi di dời trụ sở SPACECOM là ông không thích việc bang Colorado cho phép bỏ phiếu qua thư. Ông Trump nhiều lần cáo buộc phương pháp bỏ phiếu này gây ra gian lận bầu cử, giả thuyết đã được chứng minh là không chính xác, theo hãng thông tấn AFP.

"Khi một bang cho phép bỏ phiếu qua thư, điều này đồng nghĩa họ không muốn bầu cử trung thực, vì bản chất của nó là vậy", Tổng thống Mỹ nói.

Thông báo được ông Trump đưa ra sau nhiều năm cạnh tranh giữa bang Colorado và Alabama để trở thành nơi đặt trụ sở SPACECOM, điều sẽ giúp gia tăng số lượng việc làm ở địa phương.

Hệ thống cảnh báo sớm của SPACECOM tại căn cứ không quân Buckley ở bang Colorado hồi năm 2012. Ảnh: Reuters

Thống đốc Colorado Jared Polis, thành viên đảng Dân chủ, bày tỏ "thất vọng sâu sắc" và đề nghị giải thích cách quyết định trên được đưa ra.

"Đây là quyết định sai lầm, làm suy giảm khả năng sẵn sàng của quân đội và an ninh quốc gia, bào mòn niềm tin của người dân Mỹ đối với đất nước và giới lãnh đạo trong việc làm điều đúng đắn", ông cho hay.

SPACECOM ban đầu được thành lập vào năm 1985, sau đó bị giải thể vào năm 2002 để sáp nhập vai trò và nhân lực vào Bộ tư lệnh Chiến lược. SPACECOM được thành lập lại hồi năm 2019 với nhiệm vụ quản lý hoạt động của Mỹ ngoài không gian.

Đây là mặt trận quan trọng trong chiến tranh hiện đại, do nhiều công nghệ quân sự phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và vệ tinh bay trên quỹ đạo.

Phạm Giang (Theo AFP, AP)