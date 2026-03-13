Ông Trump khuyên tàu hàng 'can đảm' đi qua Eo biển Hormuz

Tổng thống Trump cho rằng tàu hàng "không có gì phải sợ" khi đi qua Eo biển Hormuz, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 12/3 về tình hình căng thẳng ở Eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các tàu thương mại nên "thể hiện sự can đảm" và di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran "chĩa hàng nghìn tên lửa vào các nước Trung Đông" trong suốt 4 tháng qua với ý định "kiểm soát khu vực", nhấn mạnh quân đội Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng đối phương. "Không có gì phải sợ cả. Họ không có hải quân và chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/3. Ảnh: AP

Ông cũng cho rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei "đã bị thương nhưng vẫn còn sống". Ông Mojtaba trước đó đưa ra phát biểu đầu tiên kể từ khi nhậm chức, nhưng chưa xuất hiện công khai trong những ngày qua.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 12/3 thừa nhận hải quân nước này chưa thể lập tức hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz do thiếu nguồn lực và chỉ có thể triển khai hoạt động sau vài tuần nữa.

Tổng thống Trump hôm 3/3 tuyên bố hải quân Mỹ sẽ sớm hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz, nhưng không nêu thời gian cụ thể. Tuyến đường thủy chiến lược này vẫn ách tắc do các chủ tàu lo ngại Iran sẽ tập kích phương tiện của họ, làm tắc nghẽn dòng chảy dầu khí từ Vùng Vịnh ra thế giới.

Tướng Ibrahim Jabbari, cố vấn của tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hồi đầu tháng tuyên bố lực lượng này đã đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố đi qua. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận ít nhất 6 tàu hàng đã bị tấn công khi cố di chuyển qua Eo biển Hormuz trong những ngày qua.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Trong thông điệp công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz "nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và chúng tôi coi đó là hành động phù hợp".

Giới chuyên gia nhận định Iran đã hứng chịu nhiều tổn thất kể từ khi xung đột bùng phát, nhưng vẫn duy trì được năng lực tập kích và đóng cửa Eo biển Hormuz, trong khi Mỹ hiện không có đủ nguồn lực tại khu vực để triển khai chiến dịch hộ tống quy mô lớn như Tổng thống Trump mong muốn.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, CNN, AP)