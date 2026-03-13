Ông Trump không còn quan tâm đến giải Nobel Hòa bình

Ông Trump nói không còn quan tâm việc có giành giải Nobel Hòa bình, cũng không biết liệu chiến dịch ở Iran có giúp ông "ghi điểm" với Ủy ban Nobel hay không.

"Tôi không biết nữa. Tôi chẳng còn quan tâm đến việc đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 12/3 khi được hỏi về giải Nobel Hòa bình, thêm rằng ông không đề cập chủ đề này trong các cuộc trò chuyện gần đây với lãnh đạo nước ngoài.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói rằng ông không biết liệu chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có giúp ông giành đủ sự ủng hộ từ các thành viên Ủy ban Nobel Na Uy để đoạt giải hay không.

Ông Trump trước đây thường xuyên bày tỏ mong muốn nhận được giải này. Chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2025 là lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela Maria Corina Machado, người đã tặng lại giải thưởng cho ông Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi đầu năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 12/3. Ảnh: AFP

Vài tháng sau khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố chủ nhân giải Nobel năm 2025, ông Trump khẳng định không có nghĩa vụ "chỉ nghĩ đến hòa bình".

Trong bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, ông khẳng định đã "một mình" chấm dứt 8 cuộc chiến, thế nhưng "Na Uy, một thành viên NATO, lại dại dột không trao giải Nobel Hòa bình cho tôi". "Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người", ông cho hay.

Đề cử Nobel Hòa bình năm nay có hạn chót vào 31/1, thời điểm ông Trump vừa ra lệnh tiến hành chiến dịch đột kích vào Caracas để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng trước khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 14 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với tổn thất và chi phí của các bên tiếp tục gia tăng. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, chủ yếu là ở Iran.

Ông Trump ngày 13/3 đưa ra lời lẽ đe dọa mới đầy gay gắt, tuyên bố Mỹ đang "hoàn toàn phá hủy chế độ ở Iran".

"Hải quân Iran đã bị xóa sổ, không quân của họ cũng không còn, tên lửa, máy bay không người lái và mọi thứ khác đang bị tiêu diệt. Các lãnh đạo của họ bị quét sạch khỏi bề mặt Trái Đất. Chúng tôi có hỏa lực vô song, lượng đạn dược gần như không giới hạn và rất nhiều thời gian. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với những người xấu xa mất trí trong hôm nay", ông Trump đăng trên Truth Social.

Huyền Lê (Theo Washington Examiner, NBC, Anadolu)