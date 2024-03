Ông Trump kêu gọi người ủng hộ quyên tiền giúp đóng phạt

Cựu tổng thống Trump kêu gọi người ủng hộ góp tiền mặt giúp ông nộp phạt 464 triệu USD, tránh bị chính quyền New York tịch thu tài sản.

Chiến dịch tái tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 gửi email có tiêu đề "Đừng để bàn tay bẩn thỉu động vào Tháp Trump!" tới người ủng hộ, kêu gọi họ quyên góp tiền.

"Thành viên đảng Dân chủ Letitia James muốn tịch thu tài sản của tôi ở New York, trong đó có cả Tháp Trump mang tính biểu tượng. Họ nghĩ điều đó sẽ khiến tôi sợ hãi. Họ nghĩ lấy tiền của tôi sẽ khiến tôi bỏ cuộc", thư viết.

Thẩm phán New York Arthur Engoron hồi tháng 2 phán quyết cựu tổng thống Trump phải nộp phạt 355 triệu USD, với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, hiện ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu USD. Đây là vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại Vandalia, Ohio, hôm 16/3. Ảnh: AFP

Ông Trump không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo, nhưng luật quy định ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ kết quả kháng nghị. Nếu kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống.

Nhóm pháp lý của cựu tổng thống đã tiếp cận hàng chục công ty bảo lãnh cho khoản phạt, nhưng đều không thành công. Ông Trump có thể phải bán tháo bất động sản để có tiền nộp phạt hoặc bị chính quyền New York tịch thu tài sản.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã khởi động quy trình này bằng cách tống đạt quyết định của tòa đến chính quyền các địa phương có bất động sản của Trump. Họ có thể thực thi quyết định tịch thu tài sản nếu ông Trump không hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt vào hạn chót 25/3.

"Họ nghĩ các bạn sẽ bỏ rơi tôi và bỏ mặc đất nước của chúng ta. Nhưng họ không thể lường được rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc", ông Trump nhắn nhủ người ủng hộ, kêu gọi họ quyên tiền giúp ông nộp phạt để tránh kịch bản xấu nhất.

Hàng chục nghìn người đã quyên tiền trên trang hỗ trợ trực tuyến GoFundMe để giúp cựu tổng thống Trump nộp phạt. Số tiền này được hơn 1,7 triệu USD tính tới ngày 22/3, nhưng còn cách rất xa số tiền cựu tổng thống cần.

Trump tuyên bố có tài sản hàng tỷ USD, nhưng hầu hết là bất động sản. Theo ước tính của tạp chí Forbes vào tháng 9/2023, ông Trump sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD.

Ngọc Ánh (Theo Guardian/AFP/Reuters)