Ông Trump: Iran đang phát triển tên lửa có thể đe dọa Mỹ

Tổng thống Trump cảnh báo trong Thông điệp Liên bang rằng Iran đang chế tạo tên lửa "sẽ sớm vươn tới" lãnh thổ Mỹ, tuyên bố sẽ không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Họ đã phát triển được những tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng tôi ở nước ngoài. Và họ đang nỗ lực chế tạo những tên lửa sẽ sớm vươn tới được Mỹ", Tổng thống Donald Trump đề cập về Iran trong Thông điệp Liên bang trước quốc hội hôm 24/2.

Ông không cung cấp thông tin cụ thể hay bằng chứng về loại tên lửa trên của Iran, nhưng đưa ra lời giải thích về lý do Mỹ tập hợp lực lượng quân sự hùng hậu quanh Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội hôm 24/2. Ảnh: AP

"Họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được cam kết rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói, trong phần đề cập khá ngắn về Iran.

Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ không bao giờ để cho Tehran sở hữu vũ khí nguyên tử. Ông cũng đề cao sức mạnh quân sự của Mỹ.

"Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của người Mỹ", Tổng thống Trump nói. "Chúng tôi có quân đội mạnh nhất Trái Đất".

Iran đã nhiều lần tuyên bố không theo đuổi mục tiêu sở hữu bom nguyên tử. "Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào", Ngoại trưởng Iran ngày 24/2 nhấn mạnh.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, Iran đang sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn với khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 3.000 km, đủ sức vươn tới nhiều khu vực ở Trung Đông và một phần châu Âu.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ hồi năm 2025 nhận định Iran có thể phát triển được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đủ khả năng tác chiến trong vòng 10 năm tiếp theo nếu "quyết định theo đuổi năng lực này", song không nêu rõ liệu Tehran đã ra quyết định hay chưa.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định Iran có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo trước khi xung đột bùng phát với Israel hồi tháng 6/2025, trong đó gần 2/3 đạt tầm bắn trên 1.600 km.

Tên lửa có tầm bắn xa nhất của Iran có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.000 km, theo CSIS. Khoảng cách từ lãnh thổ lục địa Mỹ đến cực tây của Iran là khoảng 10.000 km.

Theo hãng thông tấn Reuters, Iran lâu nay tự áp đặt chính sách không phát triển và sản xuất tên lửa có tầm bắn trên 2.000 km, cho rằng con số này là đủ để vươn tới lãnh thổ Israel và bảo đảm năng lực răn đe nhằm bảo vệ đất nước.

Ông Trump: Iran đang phát triển tên lửa có thể đe dọa Mỹ Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 trong video đăng ngày 5/2. Video: Fars News

Nhưng tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, hồi tháng 10/2025 tuyên bố nước này có thể tăng tầm bắn tên lửa "lên mức cần thiết", dường như ám chỉ gỡ bỏ giới hạn tự đặt ra.

Trong xung đột năm ngoái, Israel tập kích các bệ phóng tên lửa được triển khai ở miền tây Iran, buộc Tehran phải sử dụng những đơn vị đóng quân ở miền đông để thực hiện đòn đáp trả, đòi hỏi tên lửa của họ phải có tầm bắn xa hơn 2.000 km.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 10/2025 cho biết Iran đang chế tạo tên lửa có tầm bay 8.000 km, gần vươn tới loạt thành phố lớn ở Mỹ.

Truyền thông Iran hôm 5/2 tuyên bố Khorramshahr-4, một trong những mẫu tên lửa đạn đạo hiện đại nhất nước này, đã được triển khai tại một trong các căn cứ ngầm của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Khorramshahr-4 được quảng bá là có tầm bay 2.000 km và mang đầu đạn nặng 1.500 kg, sở hữu khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không tinh vi nhất thế giới.

Phạm Giang (Theo NBC News, AFP, Reuters)