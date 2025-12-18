Ông Trump hứa thưởng 1.776 USD cho mỗi quân nhân

Tổng thống Trump cho biết gần 1,5 triệu binh sĩ Mỹ sẽ được trao khoản tiền trị giá 1.776 USD mỗi người, trong dịp Giáng sinh năm nay.

"Nhờ thuế quan và 'Đạo luật to đẹp' vừa thông qua, tối nay tôi tự hào thông báo rằng hơn 1.450.000 quân nhân sẽ được nhận 'cổ tức chiến binh' đặc biệt trước Giáng sinh. Nhằm tôn vinh năm lập quốc 1776 của nước Mỹ, chúng tôi sẽ chuyển cho mọi binh sĩ 1.776 USD", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 17/12, thêm rằng khoản tiền này đang trên đường đến tay các quân nhân.

Ông Trump cho biết Mỹ đã thu được số tiền "nhiều hơn những gì bất kỳ ai nghĩ" nhờ thuế quan và "Đạo luật to đẹp" cũng giúp cựu binh được hưởng lợi.

"Không ai xứng đáng hơn quân đội và tôi xin gửi lời chúc mừng tới mọi người", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17/12. Ảnh: AP

Thông báo được ông Trump đưa ra trong lúc tỷ lệ ủng hộ với lãnh đạo này đang sụt giảm, chủ yếu do chính sách điều hành kinh tế. Theo báo cáo việc làm mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này hiện đạt mức cao nhất trong 4 năm qua. Nhiều người dân cũng lo ngại rằng chính sách thuế quan của ông Trump sẽ đẩy giá cả hàng hóa tăng cao.

Trước thông báo trên, Tổng thống Mỹ đã có một số động thái hỗ trợ khác dành cho quân đội. Ông ký ban hành Đạo luật Cải cách Chương trình Cho vay Nhà ở với cựu binh, nhằm giúp các cựu chiến binh chậm thanh toán khoản vay thế chấp không bị tịch thu nhà.

"Đạo luật to đẹp" cũng cung cấp nhiều phúc lợi cho các binh sĩ và gia đình, trong đó có khoản tiền 100 triệu USD từ Bộ Quốc phòng để hỗ trợ những trường công lập có nhiều học sinh là con em quân nhân.

Trong cả hai nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trump đều nhận được sự ủng hộ từ các binh sĩ. Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố năm 2019 cho thấy phần lớn cựu chiến binh Mỹ tán thành với cách chính trị gia đảng Cộng hòa điều hành quân đội. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, hầu hết cựu chiến binh cũng bỏ phiếu cho ông Trump.

Binh sĩ Mỹ trong cuộc diễn tập chung ở căn cứ Mohamed Naguib tại Ai Cập hồi tháng 9. Ảnh: US Army

Dù vậy, không phải quyết định về tài chính nào của chính quyền Tổng thống Trump cũng mang lại lợi ích cho quân đội. Trong loạt cuộc đối thoại hồi tháng 3, một số cựu chiến binh chất vấn các nghị sĩ Cộng hòa một cách giận dữ khi họ bảo vệ những khoản cắt giảm do Ban Hiệu suất Chính phủ đứng sau.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã đẩy mạnh sử dụng quân đội khi triển khai lực lượng quy mô lớn ở ngoài khơi Venezuela, cũng như điều binh sĩ tới các thành phố ở Mỹ. Những động thái này đã khiến một số quân nhân kêu gọi "chống lại các mệnh lệnh trái phép".

Phạm Giang (Theo AFP, CNN, USA Today)