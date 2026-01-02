Ông Trump hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm

Ngày 31/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản hoãn tăng thuế với đồ nội thất bọc đệm, tủ bếp và tủ đồ phòng tắm sang năm 2027.

Theo sắc lệnh ông Trump ký ngày 29/9/2025, các sản phẩm này sẽ bị nâng thuế từ ngày 1/1, với mức 30% cho đồ bọc đệm và 50% với tủ bếp, tủ đồ phòng tắm. Vì vậy, sau khi hoãn, thuế nhập khẩu áp dụng cho các sản phẩm này vẫn sẽ là 25%.

"Mỹ vẫn đang tiếp tục đàm phán tích cực với các đối tác để giải quyết vấn đề cân bằng thương mại và an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động nhập khẩu sản phẩm từ gỗ", thông báo do Nhà Trắng công bố viết. Thông cáo không giải thích thêm lý do của việc hoãn tăng thuế.

Tổng thống Donald Trump tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 19/9. Ảnh: AP

Chính quyền ông Trump ngày càng đối mặt nhiều chỉ trích vì không kiểm soát được giá cả, một phần do thuế áp lên nhiều loại hàng hóa kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2025. Ngay cả trước khi mức thuế 25% với riêng đồ nội thất có hiệu lực, giá đã tăng mạnh do thuế đối ứng áp lên hàng hóa Trung Quốc và Việt Nam - hai nguồn cung đồ nội thất nhập khẩu lớn nhất của Mỹ.

Ông Trump thì cho rằng chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden gây ra lạm phát. Trong các bài phát biểu gần đây, ông tái khẳng định thuế nhập khẩu cuối cùng có thể giúp giảm chi phí cho người dân Mỹ.

Tháng 9/2025, ông Trump nâng thuế nhập khẩu với gỗ tròn, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và ngành công nghiệp gỗ trong nước. Các mức thuế này được đưa ra sau một cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ về thuế nhập khẩu, theo Điều khoản 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.

Vài tháng sau đó, ông liên tiếp chỉ trích Canada vì xuất khẩu lượng lớn gỗ sang Mỹ. Ông cho rằng điều này tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia, do phần lớn gỗ nhập khẩu của Mỹ đến từ nước láng giềng.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)