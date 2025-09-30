Tổng thống Mỹ áp thuế 10% với gỗ nhập khẩu

Ông Trump công bố thuế với gỗ và đồ gỗ nhập khẩu, với lý do các sản phẩm này đe dọa an ninh quốc gia.

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản thông báo áp thuế nhập khẩu 10% với gỗ xẻ và gỗ tròn nhập khẩu. Ông cũng công bố thuế với tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ gỗ bọc đệm là 25%. Các mức này có hiệu lực từ 14/10.

Từ đầu năm sau, các nước chưa có thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ chịu thuế với đồ bọc đệm là 30%, tủ bếp và tủ đồ phòng tắm 50%. Các mức này đã được ông thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/9.

Xe tải chở gỗ tại trạm kiểm soát biên giới ở Stanstead, Quebec (Canada). Ảnh: Reuters

Trong văn bản, Tổng thống Mỹ giải thích các sản phẩm này đe dọa an ninh quốc gia. Ông khẳng định đồ gỗ nhập khẩu làm suy yếu kinh tế Mỹ, khiến nhiều nhà máy có nguy cơ đóng cửa và gây gián đoạn chuỗi cung ứng trong nước. "Với tình hình ngành gỗ hiện tại, Mỹ đứng trước nguy cơ thiếu hụt các sản phẩm gỗ thiết yếu - vốn có vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia và cơ sở hạ tầng", văn bản cho biết.

Thuế nhập khẩu các sản phẩm này được áp dựa trên Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Gần đây, Tổng thống Mỹ sử dụng đạo luật này nhiều hơn để áp thuế. Ông hiện chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao về thuế nhập khẩu áp lên các đối tác thương mại, viện dẫn Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA). Hai tòa án cấp thấp hơn đã khẳng định các mức thuế này bất hợp pháp.

Thuế mới sẽ tác động đến các nước cung cấp gỗ hàng đầu cho Mỹ, như Canada và Mexico. Giới chức Canada thông báo sẽ hỗ trợ tới 1,2 tỷ đôla Canada (870 triệu USD) cho các nhà sản xuất gỗ mềm trong nước.

Một số quốc gia có thỏa thuận thương mại với Mỹ được giảm thuế. Ví dụ, mức dành cho Anh là 10%, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản chịu 15%. Đây là mức thuế các nước đã thống nhất trong thỏa thuận với Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters)