Ông Trump: Hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu ở Iran

Ông Trump tiếp tục phát tín hiệu về khả năng sớm kết thúc chiến dịch nhằm vào Iran, tuyên bố Mỹ đã gây nhiều thiệt hại cho đối phương hơn dự kiến.

"Chỉ còn vài thứ lặt vặt. Bất kỳ khi nào tôi muốn kết thúc, nó sẽ kết thúc", Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm nay, nhấn mạnh "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu" ở Iran.

Lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đưa ra những thông điệp trái chiều về thời hạn và mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Iran, nhưng gần đây tập trung đề cập tới khả năng sớm kết thúc xung đột. "Cuộc chiến đang diễn ra rất tốt. Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Chúng ta đã gây ra nhiều thiệt hại hơn những gì dự định làm trong 6 tuần", ông nói.

Ông thêm rằng các hành động đáp trả của Iran không chỉ nhắm vào Israel và Mỹ, mà còn lan rộng tới các nước Vùng Vịnh, nhưng nhấn mạnh Tehran đang "phải trả giá cho những gì họ đã gây ra".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Doral, bang Florida ngày 9/3. Ảnh: AP

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cùng ngày cho biết nhiệm vụ của họ lúc này là "loại bỏ khả năng của Iran nhằm phô trương sức mạnh và gây cản trở vận tải hàng hải" tại Eo biển Hormuz.

"Lực lượng Mỹ tiếp tục giáng những đòn tấn công hủy diệt vào Iran. Sức mạnh chiến đấu của Mỹ đang tăng lên, trong khi sức mạnh Iran đang suy giảm", ông Cooper nói.

Tổng thống Trump đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ trong nước thấp và lo ngại về tình trạng gián đoạn kinh tế toàn cầu do chiến dịch tấn công Iran. Có những đồn đoán rằng ông có thể tìm cách kết thúc chiến dịch nhanh chóng để bảo vệ nền tảng ủng hộ của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố chiến dịch nhằm vào Iran sẽ tiếp tục "mà không có giới hạn thời gian" và kéo dài cho đến khi Tel Aviv đạt được mọi mục tiêu.

Ali Fadavi, cố vấn của tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm nay phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Mỹ và Israel nên cân nhắc khả năng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tiêu hao lâu dài. "Nó sẽ phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và thế giới, đồng thời khiến tất cả năng lực quân sự của họ bị xói mòn đến mức hủy diệt", ông nói.

Bất chấp các tuyên bố của Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn tiến hành những đợt tập kích hàng ngày nhằm vào hàng loạt quốc gia Trung Đông, cũng như phong tỏa Eo biển Hormuz và khiến giá năng lượng trên thế giới tăng vọt.

Đòn trả đũa của Iran còn phá hủy hoặc làm hư hại hàng loạt khí tài của Mỹ và đồng minh, trong đó có những "radar mắt thần" trị giá hàng trăm triệu đến hơn một tỷ USD.

Các cuộc tấn công liên tiếp cũng gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định những tổ hợp Patriot ở đây đang đứng trước nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ còn hạn chế.

IRGC hôm 11/3 thông báo tiến hành đợt tập kích thứ 37 trong khuôn khổ chiến dịch Lời hứa Đích thực 4 để trả đũa Mỹ và Israel, khẳng định đây là cuộc tấn công có quy mô dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Thanh Tâm (Theo Axios, AFP, Reuters)