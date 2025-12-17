Ông Trump: Hạm đội Mỹ đang bao vây hoàn toàn Venezuela

Tổng thống Trump tuyên bố hạm đội lớn nhất từng hiện diện ở Mỹ Latin "đang bao vây hoàn toàn Venezuela" và sẽ còn mở rộng quy mô.

"Venezuela đang bị bao vây hoàn toàn bởi hạm đội lớn nhất từng tập hợp trong lịch sử tại Mỹ Latin. Hạm đội này dự kiến còn lớn mạnh hơn nữa và Venezuela sẽ chịu cú sốc mà họ chưa từng đối mặt cho tới khi nào hoàn trả lại cho Mỹ dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 16/12.

Tổng thống Trump cũng ra lệnh "phong tỏa hoàn toàn và tuyệt đối với các tàu dầu bị trừng phạt, cấm những phương tiện này ra vào Venezuela". Ông cho biết giới chức Mỹ đang nhanh chóng trục xuất "những người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm mà Venezuela đưa vào Mỹ dưới thời cựu tổng thống Biden".

Venezuela chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford gần khu vực phía nam biển Caribe ngày 13/11. Ảnh: US Navy

Tổng thống Trump ngày 11/12 cho biết Mỹ đã bắt một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela và khẳng định có lý do rất chính đáng để làm điều này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói rằng con tàu thuộc "mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp", được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran.

Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Venezuela, vốn có vai trò quan trọng đối với quốc gia này. Tịch thu hàng xuất khẩu của Venezuela được đánh giá có thể gây thêm khó khăn với nền kinh tế của họ.

Chính quyền Trump những tháng gần đây liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Mỹ đã tập kích các phương tiện bị cáo buộc chở ma túy trên biển, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.

Vị trí Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 của Mỹ nhiều lần thực hiện nhiệm vụ từ các sân bay trong khu vực. Trong khi đó, tiêm kích F/A-18 và oanh tạc cơ B-52 từng áp sát Venezuela.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của nước này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)