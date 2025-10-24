Ông Trump dọa tiêu diệt 'những kẻ buôn ma túy trên đất liền'

Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ tập kích những nghi phạm vận chuyển ma túy trên bộ và thông báo cho quốc hội về hoạt động này.

"Tôi không nghĩ chúng ta nhất thiết phải tuyên bố chiến tranh, mà chỉ cần tiêu diệt những kẻ chuyển ma túy vào Mỹ. Ma túy giờ đây xâm nhập bằng cả đường bộ. Các vị biết đấy, tiếp theo sẽ là mục tiêu trên đất liền", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 23/10, nhưng không nêu khu vực cụ thể.

Ông Trump cho biết sẽ thông báo cho quốc hội Mỹ về quyết định tập kích các băng đảng ma túy trên bộ, tin rằng các nhà lập pháp sẽ không phản đối động thái. Tổng thống Mỹ sau đó chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thực hiện quy trình thông báo.

"Pete, anh sẽ tới quốc hội và báo cáo cho họ về hoạt động này. Chẳng lẽ họ sẽ nói 'chúng tôi không muốn ngăn ma túy tràn vào nước Mỹ' à? Chúng ta sẽ đến quốc hội, không mất gì khi làm điều này. Họ luôn phàn nàn rằng chúng ta đáng lẽ nên đến quốc hội", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 23/10. Ảnh: AP

Nhà Trắng chưa cho biết ông Trump sẽ đề nghị quốc hội Mỹ điều gì. Truyền thông Mỹ nhận định lãnh đạo Mỹ có thể xin duyệt sử dụng vũ lực, hình thức ủy quyền hạn chế hơn tuyên chiến.

Tổng thống Trump tuyên bố "không hài lòng" với Venezuela vì nhiều vấn đề, trong đó có ma túy, đồng thời chỉ trích Colombia và Mexico. "Colombia từ lâu đã là sào huyệt ma túy, Colombia rất tệ. Còn Mexico đang bị các băng đảng thao túng. Tôi rất kính trọng Tổng thống Mexico, bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời và rất dũng cảm. Tuy nhiên, các băng đảng ma túy đang thao túng Mexico", ông nói.

Dữ liệu từ các trang theo dõi hàng không dân dụng cho thấy hai oanh tạc cơ chiến lược B-1 Mỹ cùng ngày hiện diện cách bờ biển Venezuela khoảng 80 km. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết đây là động thái phô diễn hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Khi được hỏi động thái này có nhằm gia tăng áp lực với Venezuela hay không, ông Trump trả lời rằng "không, điều này không chính xác, nó sai hoàn toàn". Tuy nhiên, chưa rõ phát biểu của ông Trump đề cập tới sự hiện diện của biên đội B-1 hay mục đích nhiệm vụ của chúng.

Bộ trưởng Hegseth bảo vệ quyết định tiến hành tập kích các xuồng nghi chở ma túy trong những tuần gần đây, khẳng định động thái này là hợp pháp. "Thông điệp chúng tôi gửi đến các tổ chức khủng bố nước ngoài này là Mỹ sẽ xử lý chúng như đối với al-Qaeda. Chúng tôi sẽ lần ra các người, lập bản đồ mạng lưới, săn lùng và tiêu diệt", ông cho biết.

Mỹ ngày 22/10 thông báo lần đầu tấn công "xuồng chở ma túy" ở đông Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 8 quân đội Mỹ tập kích phương tiện nghi chở ma túy kể từ khi phát động chiến dịch vào đầu tháng 9, cũng là đòn đánh đầu tiên ở Thái Bình Dương, ngoài vùng biển Caribe.

Điều này cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi tấn công và chuyển hướng ra vùng biển ngoài khơi Nam Mỹ, nơi diễn ra nhiều hoạt động buôn lậu ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên án các vụ tập kích kiểu này. "Vụ tấn công vào phương tiện ở Thái Bình Dương khiến một số người thiệt mạng, chúng tôi chưa rõ đó là xuồng của Ecuador hay Colombia. Đó là một vụ giết người. Dù ở Caribe hay Thái Bình Dương, chiến lược này của Mỹ đều vi phạm chuẩn mực của luật pháp quốc tế", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Reuters, NBC)