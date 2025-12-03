Ông Trump dọa tấn công bất kỳ nước nào đưa ma túy vào Mỹ

Tổng thống Trump tuyên bố mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị Washington tập kích, "không chỉ riêng Venezuela".

"Chúng tôi sẽ bắt đầu tập kích trên bộ, điều dễ dàng hơn nhiều vì Mỹ biết các tuyến đường mà họ sử dụng. Chúng tôi biết rõ những kẻ xấu sống ở đâu và sẽ bắt đầu rất sớm thôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 2/12, khi được hỏi về chiến dịch tấn công của nước này nhằm vào xuồng nghi chở ma túy trên biển.

Ông Trump cũng tuyên bố Washington có thể nhắm mục tiêu bất kỳ quốc gia nào vận chuyển ma túy vào Mỹ, đồng thời nhắc đến Venezuela và Colombia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 2/12. Ảnh: AP

"Bất kỳ ai làm điều đó, bán chúng vào đất nước chúng tôi đều có thể bị tấn công, không chỉ riêng Venezuela", Tổng thống Mỹ nói. "Tôi nghe được rằng Colombia đang chế tạo cocaine, có nhà máy sản xuất và bán sang chỗ chúng tôi".

Tổng thống Colombia Gustavo Petro sau đó đáp trả người đồng cấp Mỹ, tuyên bố cứ mỗi 40 phút Bogota lại phá hủy một xưởng sản xuất chất cấm "mà không cần đến tên lửa". Lãnh đạo Colombia mời ông Trump tham gia chiến dịch chống ma túy ở nước này, song cũng gửi thông điệp cảnh báo.

"Đừng đe dọa chủ quyền của chúng tôi nếu không muốn đánh thức con báo đốm. Tấn công chủ quyền Colombia đồng nghĩa với tuyên chiến", ông viết trên mạng xã hội X.

Mỹ đã phát động chiến dịch tập kích nhằm vào xuồng nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương trong vài tháng qua, khiến hàng chục người thiệt mạng bởi tên lửa.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Washington đang duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn ở biển Caribe để phục vụ chiến dịch, làm dấy lên căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, quốc gia láng giềng với Colombia. Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc động thái huy động lực lượng cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Ông Trump đã nhiều lần nêu ý tưởng về tập kích trên bộ trong những tháng gần đây. Lãnh đạo Mỹ hồi tháng 10 nói "tiếp theo sẽ là đất liền". Hồi tháng 11, ông tuyên bố sẽ cảm thấy "tự hào" khi mở rộng chiến dịch tập kích băng đảng ma túy lên trên bộ ở Venezuela, Colombia và Mexico.

Phạm Giang (Theo Reuters)