Ông Trump dọa dùng 'vũ lực chưa từng có' nếu Iran đáp trả

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công Iran bằng vũ lực chưa từng có nếu Tehran trả đũa Washington vì không kích hạ Lãnh tụ Tối cao Khamenei.

"Iran đã tuyên bố rằng họ sẽ 'giáng đòn rất mạnh, dữ dội hơn bao giờ hết'", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng sớm 1/3.

"Họ tốt hơn hết là đừng làm như vậy, bởi nếu họ làm, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh chưa từng thấy!", ông chủ Nhà Trắng tiếp tục. "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người! Donald J. Trump".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 27/2. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Iran xác nhận một số lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour, lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Ali Shamkhani, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran.

IRGC hôm nay tuyên bố sẽ phát động "chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử" nhằm vào các căn cứ Mỹ ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gọi các lãnh đạo Mỹ và Israel là "những tên tội phạm xấu xa" sẽ phải hứng chịu "những đòn giáng tàn khốc" vì tấn công nước này.

"Các ông đã vượt lằn ranh đỏ của chúng tôi và phải trả giá. Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh đến mức các ông phải van xin", ông Ghalibaf nói.

Các mục tiêu bị Iran tập kích khi tấn công trả đũa Mỹ và Israel hôm 28/2. Đồ họa: CNN

Iran ngày 28/2 đã tập kích tên lửa vào nhiều quốc gia có hiện diện quân sự của Mỹ như Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain. Các nước này đã phải kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa và ghi nhận thiệt hại cả về vật chất lẫn con người.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)