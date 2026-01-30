Ông Trump dọa áp thuế 50% lên máy bay Canada

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa việc Canada từ chối cấp chứng nhận cho các máy bay của Gulfstream Aerospace.

Ông cho biết Mỹ sẽ rút lại chứng nhận với tất cả máy bay của Canada, trong đó có sản phẩm của Bombardier - hãng sản xuất phi cơ lớn nhất nước này. "Nếu tình hình này không được khắc phục, tôi sẽ áp thuế nhập khẩu 50% với tất cả máy bay Canada bán vào Mỹ", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuyên bố này được đưa ra gần một tuần sau khi ông Trump dọa áp thuế 100% với hàng hóa nước láng giềng nếu Canada đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Dù vậy, Tổng thống Mỹ khi đó không đưa ra thêm thời điểm chi tiết cho việc này.

Máy bay Bombardier Challenger 350 tại Paris (Pháp) tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế lên máy bay thương mại chở khách của Bombardier, cáo buộc công ty này bán phá giá vào Mỹ. Họ cho rằng hãng đã tận dụng các khoản trợ cấp không công bằng từ chính phủ để bán máy bay với giá thấp hơn chi phí. Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ tại Washington sau đó phán quyết Bombardier không gây thiệt hại cho ngành công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Những năm gần đây, Bombardier tập trung vào thị trường máy bay phản lực phục vụ doanh nghiệp và cá nhân. Nếu bị ông Trump cắt đứt khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, đây sẽ là đòn giáng mạnh đối với công ty này.

Giới phân tích cho biết hiện chưa rõ ông Trump có thẩm quyền rút chứng nhận của Bombardier hay không. Trước đó, chưa có Tổng thống nào làm việc này. Quyết định này đến nay luôn do các chuyên gia an toàn hàng không tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đưa ra, theo Richard Aboulafia - Giám đốc công ty tư vấn AeroDynamic Advisory cho biết.

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada gần đây leo thang. Hôm 20/1, Thủ tướng Canada Mark Carney thu hút sự chú ý quốc tế khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng "hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang rạn nứt" và các quốc gia phải thích nghi thực tế mới. Sau đó, ông Trump rút lại lời mời Thủ tướng Carney tham gia Hội đồng Hòa bình.

Cách đây hai ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các phát biểu gần đây của ông Carney về chính sách thương mại của Mỹ có thể phản tác dụng khi Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sắp bước vào giai đoạn xem xét lại. USMCA đang giúp Canada tránh được tác động nặng nề từ thuế nhập khẩu của Mỹ.

Hà Thu (theo AP, Reuters)