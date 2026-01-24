Ông Trump dọa áp thuế 100% với Canada

Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu 100% lên Canada nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

"Nếu Canada đạt thỏa thuận với Trung Quốc, họ sẽ bị áp thuế 100% ngay lập tức với tất cả hàng hóa bán sang Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông Trump cũng cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng thỏa thuận với Trung Quốc sẽ "phá hủy các doanh nghiệp" nước này.

Ông cho rằng Trung Quốc sẽ tìm cách tận dụng Canada để né thuế nhập khẩu của Mỹ. "Nếu Carney nghĩ rằng có thể biến Canada thành một 'cảng trung chuyển' để Trung Quốc đưa hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, ông ta đã nhầm to", ông Trump viết.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/5. Ảnh: AP

Ngày 16/1, Canada và Trung Quốc đạt Thỏa thuận sơ bộ trên nguyên tắc nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và thương mại. Theo đó, Canada sẽ giảm thuế nhập khẩu cho xe điện Trung Quốc xuống 6,1%, đồng thời cho nhập khẩu tới 49.000 chiếc một năm. Ông Carney kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ giảm thuế cho hạt cải dầu xuống 15% trước tháng 3. Hai bên đồng thời cam kết giảm rào cản thương mại và thắt chặt các quan hệ chiến lược mới.

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, ông Carney gọi quốc gia này là một "đối tác đáng tin cậy và có thể dự đoán được". Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Carney cũng khuyến khích các lãnh đạo châu Âu tìm kiếm đầu tư từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Canada gần đây leo thang. Ngày 22/1, ông Trump rút lại lời mời Thủ tướng Carney tham gia Hội đồng Hòa bình. Trước đó, hôm 20/1, ông Carney thu hút sự chú ý quốc tế khi phát biểu tại Davos rằng "hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang rạn nứt" và các quốc gia phải thích nghi thực tế mới.

Canada hiện vẫn chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ. Dù vậy, hàng hóa nước này vẫn đang được bảo vệ nhờ Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Năm nay, USMCA sẽ đến kỳ xem xét lại.

Hà Thu (theo Reuters)