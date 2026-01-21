Ông Trump đến Thụy Sĩ, chuẩn bị phát biểu tại WEF

Máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Zurich, Thụy Sĩ lúc 13h hôm nay (19h giờ Hà Nội), chậm hơn hai tiếng so với lịch trình ban đầu, do chuyến bay ban đầu của ông buộc phải quay đầu vì sự cố về hệ thống điện.

Tổng thống Trump sẽ di chuyển bằng trực thăng Marine One từ sân bay tới Davos, nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ông sẽ có bài phát biểu trước các đại biểu tham dự vào lúc 14h30 (20h30 giờ Hà Nội).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Zurich, Thụy Sĩ ngày 21/1. Ảnh: AFP

WEF năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 23/1 tại Davos, Thụy Sĩ với chủ đề A Spirit of Dialogue (Tinh thần Đối thoại). Ban tổ chức WEF cho biết sự kiện năm nay sẽ có hơn 3.000 đại biểu từ hơn 130 nền kinh tế tham dự, gồm hơn 60 nguyên thủ quốc gia và quan chức chính phủ.

"Đối thoại không phải là một thứ xa xỉ trong giai đoạn bất ổn, mà là một nhu cầu cấp thiết", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF Borge Brende nói.

WEF năm nay bị phủ bóng bởi các động thái chính sách gần đây của Tổng thống Trump, trong đó có nỗ lực kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra những tuyên bố cứng rắn, không loại trừ phương án quân sự để đạt mục tiêu. Lãnh đạo Mỹ cuối tuần trước tuyên bố áp thuế 8 nước châu Âu từ tháng 2 và duy trì cho đến khi có một thỏa thuận toàn diện để Washington kiểm soát Greenland.