Ông Trump công bố lớp tàu chiến đặt theo tên mình

Tổng thống Donald Trump công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ được đặt theo tên của ông, với mô tả chúng sẽ là thiết giáp hạm "nhanh và mạnh nhất".

"Các tàu lớp Trump sẽ là thiết giáp hạm lớn nhất lịch sử Mỹ và lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử thế giới", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, ngày 22/12. Ông mô tả đây sẽ là lớp tàu "nhanh hơn và mạnh gấp 100 lần so với bất kỳ lớp tàu nào trước đây".

Lớp tàu là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm các tàu được đóng theo cùng một thiết kế.

Lớp tàu Trump sẽ có lượng giãn nước 30.000-40.000 tấn, được trang bị "các loại pháo, tên lửa ở mức độ cao nhất", và trí tuệ nhân tạo sẽ là "yếu tố quan trọng". Hình ảnh minh họa tại dinh thự Mar-a-Lago cho thấy một con tàu lớp Trump tên USS Defiant.

"Tôi sẽ cùng Hải quân thiết kế lớp tàu, bởi tôi là người rất quan tâm đến thẩm mỹ", ông Trump nói.

Theo Tổng thống Trump, Washington sẽ đóng mới hai thiết giáp hạm trong đợt đầu, tiếp đó chế tạo thêm 8 chiếc. Ông dự tính Hải quân tiếp nhận tổng cộng 20-25 tàu thuộc lớp mới, hình thành một "Hạm đội Vàng".

"Các thiết giáp hạm lớp Trump sẽ được trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân", Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan nói. "Đây chỉ là một phần trong Hạm đội Vàng của Tổng thống mà chúng tôi sắp thiết lập".

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lớp tàu mang tên ông tại Mar-a-Lago, bang Florida ngày 22/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump nhấn mạnh mong muốn những con tàu này được đóng trong thời gian ngắn. Ông sẽ gặp các nhà thầu quốc phòng vào tuần tới tại Florida để bàn về việc đẩy nhanh sản xuất, "bởi vì tiến độ hiện nay quá chậm".

"Họ sản xuất chưa đủ nhanh", ông nói, cảnh báo sẵn sàng trừng phạt những công ty "không làm tốt công việc của mình". Ông chủ Nhà Trắng thêm rằng chính quyền liên bang còn có kế hoạch "tu sửa, chấn chỉnh" trụ sở của Hải quân.

Hải quân Mỹ vài ngày trước công bố kế hoạch về một lớp khinh hạm mới được gọi là FF(X), mô tả sẽ "bổ trợ cho các tàu chiến cỡ lớn, đa nhiệm của hạm đội".

Theo Bộ trưởng Phelan, FF(X) sẽ dựa trên một thiết kế sẵn có của nhà máy đóng tàu HII đang được Tuần duyên Mỹ sử dụng. Hải quân Mỹ đặt mục tiêu hạ thủy khinh hạm mới đầu tiên vào năm 2028.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, CNN)