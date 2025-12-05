Ông Trump có thể rút khỏi hiệp định thương mại với Mexico, Canada

Tổng thống Donald Trump có thể quyết định rút khỏi Hiệp định thương mại Mỹ -Mexico - Canada (USMCA) vào năm tới, theo Politico.

Thông tin được Politico dẫn lời từ Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trong cuộc phỏng vấn podcast mới đây. "Quan điểm của tổng thống là chỉ muốn những thỏa thuận có lợi. Lý do chúng tôi đưa vào USMCA giai đoạn xem xét là để phòng trường hợp cần sửa đổi, đánh giá lại hoặc rút khỏi hiệp định", ông cho biết.

Ông Jamieson Greer đồng thời nêu khả năng Mỹ sẽ đàm phán riêng với Canada, Mexico và chia thỏa thuận thành hai phần. Ý tưởng đã được Đại diện Thương mại thảo luận với Tổng thống Trump tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. Ảnh: AFP

USMCA là hiệp định thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ năm 2020, được đàm phán trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Theo kế hoạch, nó sẽ được ba nước xem xét chung vào năm 2026. Hôm 3/12, ông Trump nói hiệp định sẽ được để hết hạn hoặc phải đàm phán thỏa thuận mới.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương trong các lĩnh vực then chốt giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ. Thủ tướng Canada Mark Carney tháng trước cam kết chi hàng tỷ USD để ứng phó thuế quan của Mỹ, bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng, đa dạng hóa thương mại.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng đợt kích thích này không đủ cải thiện đáng kể triển vọng kinh tế Canada. "Với ngân sách khá bấp bênh và bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào với Mỹ vẫn còn phải chờ thêm vài tháng, thật khó để thấy điều gì có thể kích hoạt đà phục hồi nếu không phải là chính sách tiền tệ nới lỏng", Bradley Saunders, chuyên gia kinh tế Bắc Mỹ tại Capital Economics nói.

Với Mexico, tăng trưởng nền kinh tế này đã giảm 0,3% trong quý III, do hoạt động công nghiệp chậm lại và tác động của các biện pháp thuế quan thất thường của Mỹ. Đây là quý giảm đầu tiên kể từ năm 2021.

Phiên An (theo Reuters)