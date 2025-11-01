Ông Trump nói sẽ không khôi phục đàm phán với Canada

Tổng thống Mỹ không muốn tiếp tục đàm phán thương mại với nước láng giềng, sau đoạn quảng cáo của tỉnh Ontario tuần trước.

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Canada sẽ không tái khởi động việc đàm phán thương mại. Dù vậy, ông nói rằng Thủ tướng Canada đã xin lỗi ông vì đoạn quảng cáo của tỉnh Ontario.

"Tôi rất quý mến ông ấy, nhưng những gì họ làm là sai. Ông ấy đã xin lỗi vì đó là đoạn quảng cáo sai sự thật", ông cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 16/6. Ảnh: Reuters

Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ chấm dứt đàm phán thương mại với Canada. Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh Ontario phát sóng một quảng cáo có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Trong đó, ông chỉ trích thuế áp lên hàng hóa nước ngoài, cho rằng chúng gây ra mất việc làm và chiến tranh thương mại. Ông Reagan nổ tiếng là người ủng hộ thương mại tự do.

Tổ chức Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute cũng cho biết quảng cáo của chính quyền Ontario đã xuyên tạc bài phát biểu mà ông Reagan đọc vào tháng 4/1987. Nội dung cũng đã bị chỉnh sửa khi chưa được phép.

Quan hệ thương mại Mỹ - Canada năm nay liên tiếp biến động. Đầu tháng 2, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa Canada, Mexico từ ngày 4/3. Trừ năng lượng Canada chịu mức 10%, các sản phẩm khác từ hai nước này bị áp 25%. Nước này đáp trả bằng việc đánh thuế 25% với 30 tỷ CAD hàng Mỹ.

Sau đó, khi Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% với sản phẩm nhôm, thép, xe hơi toàn cầu, Canada cũng lần lượt trả đũa bằng mức tương tự với các sản phẩm này từ nước láng giềng. Họ cũng cho biết sẽ lên phương án đáp trả nếu không thể đàm phán dỡ bỏ thuế nhôm, thép hiện đã lên 50%.

Giữa tháng 6, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo ông và Tổng thống Trump thống nhất hai nước sẽ hoàn tất một thỏa thuận an ninh - kinh tế mới trong 30 ngày. Tuy nhiên, gần 2 tuần sau, ông Trump tuyên bố dừng đàm phán vì thuế dịch vụ số Canada áp lên các hãng công nghệ Mỹ. Hai ngày sau đó, Canada rút lại thuế này để tiếp tục các cuộc thảo luận.

Đầu tháng 7, ông Trump gửi thư báo thuế đến Canada, công bố mức mới là 35%. Mức này áp dụng từ ngày 1/8. Sau đoạn quảng cáo tuần trước, ông nâng thuế với nước láng giềng thêm 10%.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico. Họ cũng là nước mua nhiều hàng Mỹ nhất. Năm ngoái, ước tính nước này mua 349 tỷ USD hàng Mỹ và xuất khẩu 412 tỷ USD sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hà Thu (theo Reuters)