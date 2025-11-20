Ông Trump có thể hoãn áp thuế sản phẩm bán dẫn

Vài tháng sau khi công bố kế hoạch áp thuế 100% với bán dẫn, Mỹ thận trọng hơn để tránh rạn nứt với Trung Quốc.

Ngày 19/11, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết các quan chức Mỹ đang thảo luận về việc có thể không áp thuế nhập khẩu với sản phẩm bán dẫn. Vài ngày qua, thông điệp này đã được gửi đến các bên liên quan trong chính phủ và ngành công nghiệp.

Một nguồn tin khác giải thích rằng chính phủ Mỹ thận trọng hơn để tránh gây rạn nứt mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Vì việc này có thể kéo theo áp thuế trả đũa, gây gián đoạn dòng chảy đất hiếm.

Dù vậy, các nguồn tin cũng nhấn mạnh quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Mức thuế nhập khẩu 3 con số vẫn có thể bị áp bất kỳ lúc nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp lãnh đạo các quốc gia Trung Á tại Nhà Trắng ngày 6/11. Ảnh: AP

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết áp thuế 100% với các sản phẩm bán dẫn nhập khẩu, trừ doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ hoặc cam kết làm điều này. Vài tháng qua, quan chức Mỹ vẫn khẳng định chính phủ sẽ sớm áp thuế. Tuy nhiên, họ vẫn đang thảo luận về thời điểm và các chi tiết khác của việc này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai phủ nhận việc chính quyền thay đổi lập trường. "Chính quyền Tổng thống Trump cam kết tiếp tục sử dụng mọi công cụ hành pháp để mang sản xuất quay về Mỹ, đảm bảo an ninh kinh tế", ông nói.

Một quan chức Bộ Thương mại Mỹ cũng khẳng định "không có sự thay đổi chính sách nào liên quan đến thuế nhập khẩu áp với sản phẩm bán dẫn". Dù vậy, cả hai không nói rõ khi nào chính quyền sẽ hoàn tất thuế này, cũng không đưa ra thêm chi tiết.

Theo một thống kê năm ngoái, Mỹ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn trên toàn cầu, giảm so với mức 40% của 1990. Nhiều công ty lớn như Apple, Intel, TSMC... xây dựng nhà máy hoặc công bố các khoản đầu tư lớn cho sản xuất tại Mỹ. Gần nhất, hãng gia công chip lớn nhất thế giới TSMC sẽ xuất xưởng chip 2 nm tại một trong những nhà máy ở Arizona trong năm 2028-2030. Trước đó, công ty Đài Loan đã đầu tư khoảng 100 tỷ USD để xây nhà máy ở đây.

Hiện tại là thời điểm nhạy cảm với chính quyền ông Trump. Nhà Trắng đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ người tiêu dùng, khi mùa mua sắm cuối năm đến gần. Việc tăng thuế nhập khẩu với sản phẩm bán dẫn sẽ khiến giá hàng loạt đồ điện tử tăng vọt, từ smartphone đến tủ lạnh. Hồi tháng 9, chính phủ Mỹ từng cân nhắc kế hoạch áp thuế hàng điện tử dựa trên số lượng chip của từng sản phẩm.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ rút lại thuế đối ứng với hơn 200 loại thực phẩm. Dù vậy, ông vẫn khẳng định thuế không tác động đáng kể lên lạm phát. Từ thời cựu Tổng thống Joe Biden, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vẫn duy trì trên mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Hà Thu (theo Reuters)