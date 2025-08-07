Ông Trump: Sẽ áp thuế 100% với sản phẩm bán dẫn nhập vào Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế 100% với một số mặt hàng bán dẫn nhập khẩu, trừ khi chúng sản xuất tại nước này.

"Thuế quan 100% áp dụng cho tất cả chip và sản phẩm chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Nhưng nếu cam kết sản xuất hoặc đang trong quá trình sản xuất tại Mỹ như nhiều công ty đã làm, sẽ không có thuế nào cả", ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/8.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, với những công ty hứa xây nhà máy tại Mỹ nhưng chưa hoặc không làm điều đó, thuế sẽ "cộng dồn". "Nếu vì một lý do nào đó bạn từng có ý định xây dựng nhưng sau đó hủy quyết định, chúng tôi sẽ cộng dồn, số tiền thuế sẽ được tích lũy và cuối cùng sẽ tính thuế bạn vào một ngày nào đó. Bạn phải trả tiền", ông tiếp tục.

Ông không nêu rõ những loại chip sẽ bị áp thuế.

Năm 2022, Quốc hội Mỹ thông qua chương trình trợ cấp nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trị giá 52,7 tỷ USD nhằm thúc đẩy các công ty quay về hoặc đến Mỹ sản xuất. Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ dưới thời tổng thống Joe Biden đã thuyết phục 5 công ty bán dẫn hàng đầu đặt nhà máy chip tại nước này như một phần của chương trình.

Theo một thống kê năm ngoái, Mỹ sản xuất khoảng 12% chip bán dẫn trên toàn cầu, giảm so với mức 40% so với năm 1990.

Nhiều công ty lớn như Apple, Intel, TSMC... đang xây dựng nhà máy hoặc đã công bố các khoản đầu tư lớn cho sản xuất tại Mỹ. Gần nhất, hãng gia công chip lớn nhất thế giới TSMC sẽ xuất xưởng chip 2 nm tại một trong những nhà máy ở Arizona trong năm 2028-2030. Trước đó, công ty Đài Loan đã đầu tư khoảng 100 tỷ USD để xây nhà máy ở đây.

Ngày 6/8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Apple sắp công bố cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ, theo Reuters. Trong khi đó, CNN cho biết khoản đầu tư này sẽ bao gồm việc triển khai Chương trình Sản xuất tại Mỹ (American Manufacturing Program) nhằm chuyển thêm một phần chuỗi cung ứng của hãng về nước.

