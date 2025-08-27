Ông Trump chúc mừng Taylor Swift đính hôn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce nhiều may mắn sau khi biết họ đính hôn.

Trong cuộc họp Nội các ngày 26/8, một phóng viên thông báo tin vui của Taylor Swift với ông Trump, hỏi ông cảm thấy thế nào. Tổng thống nói: "Tôi chúc họ có thật nhiều may mắn. Tôi nghĩ Travis Kelce là một cầu thủ xuất sắc, còn Taylor Swift là người tuyệt vời. Vì vậy, tôi mong họ gặp nhiều điều tốt lành".

Chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump, 79 tuổi, và ca sĩ Taylor Swift, 36 tuổi. Ảnh: AP/ Variety

Theo các trang tin quốc tế, phản ứng của ông Donald Trump gây bất ngờ bởi ông nhiều lần công khai chỉ trích giọng ca Fortnight. Tháng 9/2024, ông Trump viết dòng trạng thái "Tôi ghét Taylor Swift" trên mạng xã hội riêng Truth Social, vài ngày sau khi ca sĩ đăng bài ủng hộ bà Kamala Harris trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm ngoái. Bà Harris là ứng viên đại diện đảng Dân chủ, đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, ông cũng khẳng định "không phải fan Taylor Swift" trên chương trình Fox & Friends.

Hồi tháng 5, ông Trump tiếp tục đăng bài về Taylor Swift, tuyên bố cô "không còn nổi tiếng". Hôm 4/8, tổng thống một lần nữa nhắc đến ca sĩ trên nền tảng riêng, đề cập lại chuyện cô bị khán giả la ó khi đi xem chung kết Super Bowl đầu năm.

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift trong khu vườn đầy hoa. Bộ hình đạt gần 25 triệu lượt thích sau hơn nửa ngày công bố. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Hiện tin tức Taylor Swift đính hôn gây sốt các trang tin quốc tế, cũng như mạng xã hội. Ngày 26/8, cả hai thông báo tin vui thông qua loạt ảnh đăng trên Instagram kèm chú thích: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sẽ kết hôn". Hai nhân vật trong bài lần lượt đại diện cho Swift và chồng sắp cưới. Cô có biệt danh này vì thường dùng nhiều từ hoa mỹ hoặc tác phẩm văn học vào nhạc, còn Travis Kelce là vận động viên nổi tiếng.

Ngoài Tổng thống Donald Trump, nhiều nghệ sĩ chúc mừng cặp sao. Ca sĩ bản hit Espresso Sabrina Carpenter, siêu mẫu Cara Delevingne chia sẻ hình Taylor Swift được cầu hôn lên Instagram Story. Nhiều tài khoản của các nhân vật nổi tiếng như gia đình Thái tử William, công nương xứ Sussex Meghan Markle, diễn viên Lea Michele, Nikki Glaser, nhà văn Jenny Han nhấn thích bài đăng.

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes. Album mới nhất của cô - The Life a Showgirl - dự kiến ra mắt ngày 3/10.

Chuyện tình của cô và Travis Kelce bắt đầu khi anh đến xem concert The Eras Tour của cô hồi tháng 7/2023 chặng Kansas, Mỹ. Sau đó, họ kín đáo tìm hiểu nhau và công khai mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm.

MV Fortnight - Taylor Swift MV "Fortnight" của Taylor Swift. Bài hát là một trong những ca khúc nổi bật nhất năm 2024. Video: YouTube/ Taylor Swift

Phương Thảo (theo Variety, People)