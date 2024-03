Ông Trump chưa tìm được bên bảo lãnh khoản phạt 454 triệu USD

Cựu tổng thống Trump chưa tìm được công ty bảo lãnh khoản tiền phạt 454 triệu USD để bắt đầu quá trình kháng cáo trong vụ kiện dân sự ở New York.

Thẩm phán New York Arthur Engoron hồi tháng 2 ra phán quyết yêu cầu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nộp phạt 355 triệu USD, với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, hiện ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu USD. Đây là vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng.

Cựu tổng thống Mỹ cần nộp tiền mặt hoặc được công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản tiền này trong thời gian kháng cáo, để ngăn chính quyền bang tịch thu tài sản.

Nhóm luật sư của ông Trump ngày 18/3 nộp đơn đề nghị tòa phúc thẩm bang hoãn thi hành án phạt, với lý do đây là số tiền quá lớn. Các luật sư cho biết phía ông Trump đã thông qua 4 công ty môi giới để tiếp cận 30 công ty bảo lãnh, nhưng không thành công.

"Quy định phải đảm bảo được khoản bảo lãnh mới có thể kháng cáo sẽ gây ra tổn hại cho các bị cáo", nhóm luật sư của ông Trump viết trong đơn.

Nhóm pháp lý của cựu tổng thống đề xuất ông có thể bảo lãnh số tiền 100 triệu USD.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại tòa án New York hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Nhóm này cũng dẫn lời Gary Giulietti, giám đốc công ty môi giới với bên bảo lãnh Lockton Companies, rằng việc bảo lãnh toàn bộ số tiền phạt 464 triệu USD là không thể. Ông Giulietti lưu ý nhiều đơn vị sẽ không bảo lãnh trên 100 triệu USD và không nhận bất động sản làm tài sản thế chấp.

Cựu tổng thống Trump hồi đầu tháng được một công ty bảo hiểm bảo lãnh 91,6 triệu USD để bắt đầu quá trình kháng cáo sau phán quyết bồi thường cho cựu nhà báo Jean Carroll. Khoản tiền này sẽ bảo đảm cựu nhà báo Carroll được nhận bồi thường 83,3 triệu USD nếu ông Trump kháng cáo thất bại và không có khả năng chi trả. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bà Carroll, 80 tuổi, sẽ chưa thể nhận số tiền bồi thường trong giai đoạn kháng cáo, có thể kéo dài nhiều năm.

Ông Trump, 77 tuổi, đang bị loạt vấn đề pháp lý bủa vây. Tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ đa số đảng Cộng hòa và sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Theo ước tính của Forbes vào tháng 9/2023, ông sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD.

