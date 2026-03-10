Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Israel đã đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc, nhưng không ấn định ngày cụ thể.

"Chúng tôi thực hiện một chuyến xuất quân nhỏ vì cảm thấy cần phải làm vậy để loại bỏ một số người. Các bạn sẽ thấy rằng đây sẽ chỉ là một chiến dịch ngắn hạn", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại cuộc họp báo ở thành phố Doral, bang Florida ngày 9/3. Đây là lần đầu tiên ông họp báo theo hình thức hỏi đáp kể từ khi phát động chiến dịch không kích vào Iran hôm 28/2.

Khi một phóng viên hỏi về khả năng Mỹ kết thúc chiến dịch trong tuần này hoặc vài ngày nữa, ông chủ Nhà Trắng phản hồi rằng "không, nhưng sẽ sớm, rất sớm thôi" và không ấn định thời điểm cụ thể.

Ông Trump: 'Chiến sự với Iran sẽ sớm kết thúc' Ông Trump nói chiến sự với Iran "sẽ sớm kết thúc". Video: C-SPAN

Ông chủ Nhà Trắng nhắc lại những tuyên bố về việc Mỹ và Israel đã phá hủy hải quân, không quân và chương trình tên lửa của Iran, nhưng lưu ý rằng họ vẫn còn nhiều việc phải làm. "Chúng tôi đã chiến thắng theo nhiều cách, nhưng vẫn chưa đủ", ông tiếp tục, kêu gọi hướng đến "chiến thắng cuối cùng" trước Iran.

Khi phóng viên hỏi kỹ hơn về phát ngôn nói trên, Tổng thống Trump giải thích mục tiêu ông muốn đạt được là khiến Iran chấp nhận không phát triển vũ khí hạt nhân.

"Đó là khi Iran nhìn vào người này rồi nói 'được rồi, chúng tôi sẽ không làm điều đó'", ông Trump nhắc đến đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, đại diện Mỹ tham gia đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo Tổng thống Mỹ, trong các cuộc đàm phán, các quan chức Iran "không sẵn sàng nói như vậy".

Ông Trump cho rằng năng lực hạt nhân của Iran đã suy yếu đáng kể sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel. Trong thời gian dài tới, Iran sẽ không còn khả năng phát triển các loại vũ khí có thể dùng để tấn công Mỹ, Israel hoặc các đồng minh. Tổng thống thêm rằng các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái đã khiến chương trình của Tehran "thụt lùi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo tại thành phố Doral, bang Florida ngày 9/3. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cảm thấy "thất vọng" khi Iran chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai cố giáo chủ Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao dẫn dắt đất nước.

"Chúng tôi cho rằng lựa chọn đó chỉ khiến Iran tiếp tục đối mặt với những vấn đề cũ", ông Trump tiếp tục.

Lãnh đạo Mỹ từ chối phản hồi khi được hỏi liệu Lãnh tụ Tối cao mới của Iran có đang bị nhắm mục tiêu hay không. Trả lời các kênh NBC News, New York Post trước đó, Tổng thống Trump cũng gọi quyết định chọn Mojtaba của Iran là "sai lầm lớn" và ông "không hài lòng".

Phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin cùng ngày cảnh báo họ sẽ hạ sát bất kỳ ai đe dọa Tel Aviv. "Tôi sẽ không đề cập kế hoạch của lực lượng. Tôi chỉ nói rằng bất cứ ai tạo ra nguy cơ, đe dọa công dân Israel sẽ bị nhắm đến", ông Defrin tuyên bố.

Loạt đòn tập kích qua lại trong chiến sự Iran. Bấm vào để xem chi tiết

Chiến sự Iran đã kéo dài 10 ngày. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó Iran ghi nhận hơn 1.200 người chết, gần 490 người thiệt mạng ở Lebanon.

Tình hình nguy cơ leo thang hơn nữa khi Mỹ và Israel mở rộng phạm vi tấn công từ mục tiêu chính trị và quân sự sang cơ sở công nghiệp dân sự Iran. Tehran cũng đáp trả tương ứng, khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng dầu mỏ, năng lượng ở Trung Đông hứng thiệt hại.

Iran đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua eo biển. Hoạt động quân sự buộc các hãng tàu gần như đã phải từ bỏ tuyến đường đi qua Hormuz, khiến giá dầu thế giới leo thang. Ông Trump ngày 9/3 cho biết Mỹ đang để ngỏ khả năng kiểm soát eo biển này để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters, CNN)