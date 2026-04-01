Ông Trump chỉ trích Pháp vì cấm máy bay Mỹ vào không phận

Tổng thống Trump nói rằng Pháp "thiếu hợp tác" khi không cho máy bay Mỹ chở hàng quân sự đi qua không phận để tới Israel.

"Pháp không cho phép máy bay chở đầy vật tư quân sự bay qua lãnh thổ của họ để tới Israel. Mỹ sẽ ghi nhớ điều này", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 31/3.

Văn phòng Tổng thống Pháp bày tỏ "rất bất ngờ" trước bình luận của ông Trump, khẳng định lập trường của Paris về cho phép các chuyến bay quân sự quá cảnh "từ trước đến nay vẫn không thay đổi".

Reuters trước đó dẫn các nguồn tin ngoại giao phương Tây tiết lộ Pháp đã từ chối cho Israel sử dụng không phận để vận chuyển vũ khí từ Mỹ. Lô khí tài này được cho là sẽ phục vụ chiến dịch nhằm vào Iran. Nguồn thạo tin cho biết quyết định được đưa ra vào cuối tuần qua cũng là lần đầu Pháp cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát.

Máy bay tuần thám P-8A Mỹ cất cánh từ căn cứ Sigonella, Italy, tháng 1/2024. Ảnh: US Navy

Italy hồi cuối tuần trước cũng từ chối cho máy bay quân sự Mỹ hạ cánh tại căn cứ Sigonella ở đảo Sicily với lý do "không xin phép trước theo quy định".

Các nguồn tin tiết lộ Mỹ đưa ra đề nghị khi máy bay đã trên đường, cũng không tham vấn với lãnh đạo quân đội Italy. Sau khi đánh giá chuyến bay không thuộc diện hậu cần thông thường, do đó không nằm trong phạm vi các thỏa thuận song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã trực tiếp bác bỏ đề nghị từ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Italy ngày 31/3 xác nhận sự việc với CNN, song từ chối bình luận chi tiết.

Chính phủ Italy sau đó ra thông cáo khẳng định mọi quyết định về sử dụng căn cứ quân sự đều tuân thủ những hiệp định quốc tế và được xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Rome cũng nhấn mạnh quan hệ với Washington vẫn vững chắc và không có căng thẳng với các đối tác quốc tế.

Thông tin được công bố giữa lúc xuất hiện bất đồng giữa Washington và một số đồng minh châu Âu liên quan xung đột Trung Đông. Tây Ban Nha ngày 30/3 tuyên bố đóng không phận với các chuyến bay Mỹ tham gia tấn công Iran, sau khi từ chối cho phép Washington sử dụng các căn cứ chung để phục vụ chiến sự.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP, CNN)