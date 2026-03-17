Ông Trump chỉ trích đồng minh từ chối hỗ trợ ở Eo biển Hormuz

Ông Trump bày tỏ tức giận với đồng minh, cho rằng họ không nhiệt tình khi Mỹ đề nghị điều chiến hạm đến Eo biển Hormuz.

"Nhiều quốc gia đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tham gia. Một số nước rất nhiệt tình, nhưng một số thì không. Có những quốc gia được Mỹ giúp đỡ suốt nhiều năm, bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài, nhưng họ lại không mấy nhiệt tình với việc này. Mức độ nhiệt tình rất quan trọng đối với chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng ngày 16/3.

Ông Trump nhắc đến việc Mỹ đề nghị đồng minh điều tàu chiến hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ không nêu rõ những nước nào đã đồng ý, chỉ nói rằng chính quyền Mỹ sẽ cung cấp danh sách các quốc gia này vào thời điểm khác.

"Thật sự có một số nước rất nhiệt tình. Họ đang chuẩn bị tham gia, thậm chí đã bắt đầu lên đường. Mọi người biết đấy, cần chút thời gian để đến được đó", ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 16/3. Ảnh: AFP

Ông Trump đã cố gắng thuyết phục các nước hỗ trợ đảm bảo tàu chở dầu có thể đi qua Eo biển Hormuz, nhưng đến nay nhiều đồng minh của Mỹ vẫn không đưa ra cam kết hoặc đã thẳng thừng từ chối đề nghị.

"Có những nước Mỹ đã triển khai tới 45.000 binh sĩ để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm và chúng ta đã làm rất tốt. Thế mà khi chúng tôi hỏi 'Các ngài có tàu rà phá thủy lôi nào không?', họ trả lời rằng 'chúng tôi sẽ không tham gia, thưa ngài'", Tổng thống Mỹ cho hay.

Lãnh đạo Mỹ mô tả hoạt động hộ tống ở Eo biển Hormuz là "chuyện rất nhỏ nhặt", dù một số tàu dầu đã bị đánh trúng, thêm rằng rằng ông đã biết các đồng minh sẽ không đứng về phía Washington khi nước này cần hỗ trợ. "Từ lâu tôi đã chỉ trích việc Mỹ bảo vệ các quốc gia khác, bởi tôi biết dù có luôn bảo vệ họ thì họ cũng sẽ không có mặt nếu một ngày chúng ta cần giúp đỡ", ông nói.

Chiến sự Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Xung đột đã gây ra những tổn thất kinh tế đối với đồng minh của Mỹ, những nước không được tham vấn trước về chiến dịch không kích Iran và phải chịu đựng nhiều chỉ trích gay gắt cùng lời lẽ đe dọa từ Tổng thống Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền.

Nhật, Đức, Tây Ban Nha và Italy cho biết trước mắt không có kế hoạch điều tàu đến giúp mở lại eo biển.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết xung đột Trung Đông bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran, nhấn mạnh hoạt động này "không liên quan đến NATO" và "không phải cuộc chiến của NATO".

"Khả năng NATO tham gia vào cuộc chiến này chưa từng được xem xét trước xung đột và hiện tại cũng không được tính đến", người phát ngôn nói thêm.

