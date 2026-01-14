Ông Trump chê Chủ tịch Fed 'không có năng lực'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell "không có năng lực, chưa làm tốt việc của mình" khi chi vượt ngân sách hàng tỷ USD tại dự án cải tạo trụ sở Fed.

Ngày 13/1, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận câu hỏi từ báo giới rằng liệu cuộc điều tra hình sự với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell có làm suy giảm niềm tin vào sự độc lập của cơ quan này hay không. Ông trả lời: "Powell để chi vượt ngân sách hàng tỷ USD. Vì vậy, ông ấy không có năng lực, hoặc không nói thật. Tôi không biết Powell thấy thế nào, nhưng chắc chắn là chưa làm tốt công việc của mình".

Cùng ngày, khi tới bang Michigan thăm một nhà máy ôtô của Ford và phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, ông Trump tiếp tục chỉ trích Powell. "Ông ấy sẽ rời đi sớm thôi", ông nói. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc vào tháng 5.

Tổng thống Mỹ dường như đề cập đến chi phí dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington - trọng tâm của cuộc điều tra. Ông Powell hôm 11/1 cho biết Fed đã nhận trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn về dự án này.

Năm 2019, Fed ước tính chi phí cải tạo trụ sở là 1,9 tỷ USD, sau đó điều chỉnh lên 2,5 tỷ USD. Cơ quan này lý giải mức tăng hơn 33% là do thay đổi trong thiết kế, chi phí vật liệu, nhân công cùng "các yếu tố phát sinh ngoài dự kiến".

Tổng thống Donald Trump và ông Jerome Powell tại Nhà Trắng hồi tháng 11/2017. Ảnh: Reuters

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc điều tra hình sự với Powell vấp phải chỉ trích. "Những người chúng tôi biết đều tin vào tính độc lập của Fed. Bất kỳ điều gì làm xói mòn nó có lẽ đều không phải là ý hay", CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon nói ngày 13/1. Ông cảnh báo cuộc điều tra gây ra hệ quả ngược lại, "kéo kỳ vọng lạm phát lên cao và khiến lãi suất tăng theo thời gian".

Ông Trump bác bỏ những lo ngại của Dimon. Ông nói với các phóng viên: "Tôi nghĩ những gì mình đang làm ổn", đồng thời cho rằng "lẽ ra lãi suất phải thấp hơn".

CNBC trích nguồn tin thân cận cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng bày tỏ lo ngại với ông Trump rằng cuộc điều tra có thể làm phức tạp các kế hoạch về ứng cử viên chủ tịch Fed tiếp theo. Ông cũng được cho là cảnh báo quyết định này gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Powell cho rằng dự án cải tạo chỉ là "cái cớ" để điều tra, vì ông đã không giảm lãi suất mạnh tay như mong muốn của ông Trump. Dù vậy, Tổng thống Mỹ sau đó khẳng định việc này không liên quan đến quan điểm của ông về lãi suất.

"Không. Tôi thậm chí còn không nghĩ theo cách đó. Thứ đang gây sức ép cho ông ấy là lãi suất đang quá cao. Đó là áp lực duy nhất của ông ấy", ông Trump cho biết trên NBC hôm 11/1.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)