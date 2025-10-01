Ông Trump chê chiến hạm tàng hình của Mỹ xấu xí

Tổng thống Trump tuyên bố bản thân coi trọng thẩm mỹ, cho rằng một số "tàu chiến tàng hình" của Mỹ có vẻ ngoài quá xấu xí.

"Tôi là người rất coi trọng thẩm mỹ. Tôi không thích vẻ ngoài của một số tàu hải quân. Họ nói rằng chúng tàng hình, nhưng không phải thế. Không thể nói một chiến hạm có khả năng tàng hình để biện minh cho sự xấu xí của nó", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với hàng trăm tướng quân đội Mỹ tại bang Virginia hôm 30/9.

Ông Trump không đề cập tới chiến hạm cụ thể. Hải quân Mỹ đang vận hành khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt, với thiết kế liền khối và thu hẹp dần về phía trên, giúp giảm diện tích phản xạ radar. Lực lượng này cũng đang nghiên cứu một số thiết kế tàng hình khác.

Khu trục hạm USS Zumwalt tiến vào cảng San Diego, bang California, Mỹ tháng 8/2016. Ảnh: US Navy

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Mỹ tuyên bố đang cân nhắc tái biên chế những thiết giáp hạm đã loại biên từ nhiều thập kỷ trước. "Thiết giáp hạm có mạn tàu đẹp đẽ và làm bằng thép dày 15 cm, không phải nhôm vì kim loại này sẽ tan chảy nếu nhìn thấy tên lửa đang lao tới. Giờ không ai chế tạo thiết giáp hạm như xưa nữa", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ nhắc tới USS Iowa, tàu bảo tàng đang neo ở Los Angeles, khi nói về sức mạnh của thiết giáp hạm. "Tôi nhìn những chiến hạm đó đi cùng với khu trục hạm bên cạnh, không gì có thể ngăn cản chúng. Một số người sẽ bảo rằng đó là công nghệ cũ rồi, nhưng tôi không cho là vậy khi thấy những khẩu pháo đó. Đạn pháo rẻ hơn tên lửa", ông nhấn mạnh.

Mark Esper, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nói rằng lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần phàn nàn rằng chiến hạm nước này có vẻ ngoài xấu xí, đặc biệt khi so sánh với các tàu chiến Nga và Italy mà ông đánh giá là "đẹp hơn, bóng bẩy hơn, giống những chiến hạm thật sự".

Vào cuối nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đánh giá mẫu hộ vệ hạm mới của hải quân Mỹ có thiết kế không đẹp. "Con tàu trông tệ quá, hãy làm nó đẹp hơn. Điều này sẽ không làm tăng chi phí, thậm chí còn bớt được phần nào", ông nói khi đó.

Thiết giáp hạm USS Iowa khai hỏa trên biển tháng 8/1984. Ảnh: US Navy

Thiết giáp hạm với giáp thép dày và pháo cỡ lớn là khí tài đỉnh cao của hải quân các nước trong phần lớn thế kỷ 20. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tàu ngầm, tàu sân bay và tên lửa với năng lực tác chiến vượt trội đã khiến thiết giáp hạm trở nên lỗi thời.

Mỹ ngừng đóng thiết giáp hạm sau Thế chiến II, chuyển sang chế tạo chiến hạm có thể phóng tên lửa hành trình từ đầu Chiến tranh Lạnh. Quân đội Mỹ sau đó chỉnh sửa thiết giáp hạm để mang tên lửa Tomahawk, sử dụng chúng để bắn phá bờ biển. Thời đại của thiết giáp hạm kết thúc vào đầu những năm 1990, khi hải quân Mỹ loại biên chiến hạm cuối cùng thuộc loại này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, USA Today)