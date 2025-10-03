Ông Trump cắt gần 8 tỷ USD tài trợ các dự án năng lượng sạch

Chính quyền Trump hủy 7,6 tỷ USD tài trợ cho hàng trăm dự án năng lượng sạch tại 16 bang từng ủng hộ ứng viên Kamala Harris.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho biết đã chấm dứt tài trợ ngân sách 223 dự án không đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia hoặc bất khả thi về mặt kinh tế sau đợt rà soát. Cơ quan này không cung cấp chi tiết danh sách dự án nhưng xác nhận nguồn vốn bị cắt đến từ Văn phòng Trình diễn Năng lượng Sạch, Văn phòng Hiệu quả Năng lượng và Năng lượng Tái tạo, cùng một số đơn vị khác.

Theo Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC), nhiều khả năng các dự án nhà máy pin, công nghệ hydro, nâng cấp lưới điện và nỗ lực thu giữ carbon bị ảnh hưởng. Khoản cắt tài trợ lớn nhất là 1,2 tỷ USD cho trung tâm hydro tại California (ARCHES) và khoảng 1 tỷ USD cho dự án hydro tại Tây Bắc Thái Bình Dương.

Một tấm pin mặt trời tại Chapel Hill, Bắc Carolina ngày 2/7/2025. Ảnh: AP

Mô tả động thái, Russell Vought, Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng nói ngân sách "phục vụ nghị trình khí hậu của phe cánh tả đang bị hủy bỏ", trải rộng tại California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont và Washington.

Điểm chung 16 bang này là đều từng ủng hộ ứng viên Kamala Harris trong cuộc đua tranh cử tổng thống với ông Trump. Đồng thời, tại mỗi bang, cả hai thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu chống lại dự luật chi tiêu ngắn hạn của đảng Cộng hòa.

Trong cuộc phỏng vấn với One America News hôm 1/10, Tổng thống Trump nói chính quyền có thể cắt vĩnh viễn các dự án ưa thích của đảng Dân chủ. "Tôi có quyền cắt tài trợ những thứ lẽ ra chưa bao giờ nên được phê duyệt và tôi có lẽ sẽ làm vậy", ông nói.

DOE cho biết đã rà soát hàng tỷ USD ngân sách tài trợ từ chính quyền liên bang sau khi ông Trump đắc cử tháng 11/2024. Trong đó, hơn 25% khoản duyệt chi bị thu hồi được phê duyệt từ Ngày Bầu cử đến Ngày Nhậm chức.

"Ông Trump hứa sẽ bảo vệ tiền thuế của người dân và mở rộng nguồn năng lượng rẻ, tin cậy và an toàn của nước Mỹ. Việc hủy bỏ này thực hiện đúng cam kết đó", Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói.

Trong khi, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patty Murray chỉ trích chính quyền Trump đang xem sinh kế các gia đình Mỹ như quân cờ trong trò chơi chính trị. Thượng nghị sĩ Alex Padilla gọi hành động này là "thiển cận, trả đũa và cho thấy chính quyền không nghiêm túc với an ninh năng lượng của Mỹ".

Thống đốc California Gavin Newsom cho biết khu vực tư nhân đã cam kết 10 tỷ USD cho dự án hydro ARCHES và nếu bị cắt sẽ đe dọa tới hơn 200.000 việc làm. ARCHES là một trong 7 dự án hydro được chọn dưới thời Tổng thống Joe Biden trị giá 7 tỷ USD thuộc chương trình chống biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Năng lượng Wright khẳng định hoạt động cắt giảm không liên quan đến đóng cửa chính phủ hay chính trị. "Đây là quyết định kinh tế, xem dự án có đáng tiền thuế không. Vì vậy, chúng sẽ không được khôi phục khi chính phủ mở cửa lại", ông cho biết.

Ông nói thêm rằng một số dự án ở West Virginia, Texas và Louisiana cũng đang được đánh giá, nhấn mạnh rà soát diễn ra ở bang Cộng hòa lẫn Dân chủ. "Chúng ta phải tiết kiệm tiền cho người dân Mỹ", người đứng đầu DOE tuyên bố.

Phiên An (theo AP)