Ông Trump ca ngợi binh sĩ Anh tại Afghanistan sau khi hứng chỉ trích

Ông Trump gọi quân nhân Anh là những người "tuyệt vời và rất dũng cảm", sau khi hứng chỉ trích vì hạ thấp vai trò của đồng minh tại Afghanistan.

"Những binh sĩ vĩ đại và rất dũng cảm của Anh sẽ luôn sát cánh cùng Mỹ. Tại Afghanistan, 457 người đã chết và nhiều trường hợp bị thương nặng. Họ nằm trong số những chiến binh vĩ đại nhất. Đây là mối liên kết quá mạnh mẽ để bị phá vỡ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 24/1.

Ông cũng nhấn mạnh quân đội Anh có "trái tim cùng tâm hồn lớn lao" và không thua kém bất kỳ lực lượng quân sự nào, ngoại trừ Mỹ.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với bình luận mà Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 22/1. Ông khi đó cho biết các đồng minh NATO đã điều quân nhân tới hỗ trợ Mỹ ở Afghanistan trong quá khứ, song cho rằng lực lượng này chỉ "ở phía sau, cách xa tiền tuyến một chút".

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 23/1 chỉ trích phát biểu của Tổng thống Trump là "thật sự xúc phạm và tồi tệ". Phát ngôn viên của Thủ tướng Starmer cho biết lãnh đạo Anh đã trao đổi với Tổng thống Trump về vấn đề này trong cuộc điện đàm hôm 24/1.

"Thủ tướng nhắc đến những binh sĩ Anh, Mỹ dũng cảm và anh hùng đã sát cánh bên nhau để chiến đấu, trong đó nhiều người không thể trở về nhà", người phát ngôn cho biết. "Chúng ta không bao giờ được quên sự hy sinh của họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland hôm 22/1. Ảnh: AP

Anh và một số đồng minh đã cùng với Mỹ tham gia cuộc chiến nhắm vào al-Qaeda và chế độ Taliban tại Afghanistan, sau khi Washington kích hoạt điều khoản phòng thủ chung của NATO để phản ứng lại vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điều khoản này được sử dụng.

Anh không phải là đồng minh NATO duy nhất bày tỏ tức giận trước tuyên bố ban đầu của lãnh đạo Mỹ. Các lãnh đạo châu Âu khác hôm 24/1 cũng phản ứng gay gắt và nhắc lại những đóng góp của binh sĩ nước mình.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết 53 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và hơn 700 quân nhân bị thương trong gần 20 năm NATO tiến hành chiến dịch ở Afghanistan.

"Do đó, những tuyên bố hạ thấp đóng góp của các quốc gia NATO tại Afghanistan là không thể chấp nhận, đặc biệt là khi đến từ một nước đồng minh", bà nhấn mạnh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhớ lại lần tham dự lễ tưởng niệm 5 binh sĩ nước này thiệt mạng tại Afghanistan hồi năm 2011. "Các sĩ quan Mỹ đi cùng tôi khi đó nói rằng Mỹ sẽ không bao giờ quên những người hùng Ba Lan. Có lẽ họ sẽ nhắc Tổng thống Trump về sự thật đó", ông viết trên mạng xã hội X.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng bình luận của ông Trump là "không thể chấp nhận" và "không đáng để phản hồi". Theo chính phủ Pháp, khoảng 90 binh sĩ nước này đã thiệt mạng tại Afghanistan.

Ngoài Anh, Pháp, Italy và Ba Lan, binh sĩ các nước khác như Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Canada cũng đã thiệt mạng tại Afghanistan.

Phạm Giang (Theo AFP)