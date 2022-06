Ông trùm tivi Việt tập trung vào mảng cốt lõi sau Covid-19

Sau khủng hoảng kép, ông Phạm Văn Tam cắt sản phẩm phụ để tập trung vào cốt lõi như TV, bên cạnh nông nghiệp là chiến lược bền vững.

Không phân bua nhiều trong giai đoạn khủng hoảng kép bao gồm Covid-19, ông Phạm Văn Tam chọn đây là thời điểm phù hợp để chia sẻ những trải nghiệm khi sóng gió đã lùi xa và công việc kinh doanh khôi phục 50%.

Xuất hiện trên Talkshow The Next Power phát sóng trên VnExpress lúc 10h sáng thứ Năm (30/6), vị chủ tịch nói về sự đổi mới khi Asanzo quyết định thanh lọc danh mục đầu tư, bỏ những sản phẩm phụ của chuỗi hàng gia dụng để tập trung cho sản phẩm cốt lõi. Trong đó, TV là lĩnh vực Asanzo đứng đầu trong các nhà sản xuất TV Việt, điều hoà cũng là sản phẩm chiếm thị phần lớn ở phân khúc giá trung bình thấp.

Chủ tịch Asanzo: 'Biết chấp nhận thất bại để làm lại bền vững'

Bên cạnh đó, một trong những bước xoay chuyển gây chú ý của Asanzo trong thời gian qua là đặt chân vào lĩnh vực nông nghiệp. Tại Talkshow The Next Power, lãnh đạo Asanzo thắng thắn thừa nhận nông nghiệp không dễ như ông từng nghĩ khi mới đầu tư vào trang trại bò và nhà máy phân hữu cơ. Tuy vậy, đây vẫn là mảng kinh doanh ông tâm huyết bởi ông muốn gắn bó với người nông dân và nông nghiệp sạch có tính chất bền vững.

"Chúng tôi cân nhắc kỹ, chỉ những sản phẩm, ngành hàng mang tính chất bền vững mới làm", ông nhấn mạnh với Host Trương Lý Hoàng Phi tại Talkshow.

Ông Phạm Văn Tam – Chủ tịch tập đoàn Asanzo.

40 phút trò chuyện cùng người dẫn Trương Lý Hoàng Phi là khoảng thời gian ông Phạm Văn Tam chia sẻ về những trăn trở khi công ty trải qua giai đoạn khủng hoảng, sự nhận thức về việc cần phải thay đổi cũng như hướng đi mà ông quyết định chọn lựa cho doanh nghiệp. Nhiều bài học rút ra từ những trải nghiệm của ông có thể khơi mở để độc giả có thể tìm thấy tâm lý bình tĩnh trước khó khăn và quyết liệt khi đứng trước hành trình đổi thay.

Phạm An