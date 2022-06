Chủ tịch Asanzo: 'Biết chấp nhận thất bại để làm lại bền vững'

Trải qua những thăng trầm, ông Phạm Văn Tam nay đứng ở tâm thế của một người từng thất bại để có những bước đi tiếp theo chậm rãi mà chắc chắn.

"Tôi xác định mình là một người thất bại để tạo động lực học hỏi và đúc rút kinh nghiệm", ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo chia sẻ với Host Trương Lý Hoàng Phi trong Talkshow The Next Power phát sóng lúc 10h sáng thứ 5 (30/6) trên VnExpress.

Khủng hoảng đã lùi xa phía sau, công việc kinh doanh cũng đã khôi phục 50% sau dịch Covid-19, người đứng đầu nhà sản xuất TV Việt cho biết đã sẵn sàng để đối diện với những bài học từ quá khứ, từ đó đặt nền móng cho sự phát triển vững chắc trong tương lai.

Ông Phạm Văn Tam là khách mời thứ 8 xuất hiện tại Talkshow The Next Power. Trò chuyện với nữ doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi trong chương trình có thời lượng 40 phút, ông chiêm nghiệm lại những bài học xương máu trên hành trình đưa công ty bước ra khỏi khủng hoảng, cũng như đối mặt với hàng loạt khó khăn của Covid-19 và đang từng bước gây dựng lại ra sao.

Ông Phạm Văn Tam trong một Talkshow tại VnExpress.

Cụ thể hơn, trong giai đoạn khủng hoảng truyền thông và ngay sau đó là những khó khăn của dịch bệnh, Asanzo đã tiến hành nhiều phép đổi mới trong cả tư duy lẫn chiến lược. Về tư duy, trước đây, khi làm ra sản phẩm, ông luôn dự tính làm sao đem lại lợi nhuận hiệu quả ngay lập tức cho doanh nghiệp. "Nhưng hiện nay, chúng tôi không đi theo phương hướng đó mà ưu tiên bền vững", ông nhấn mạnh.

Về chiến lược, Asanzo thực hiện nhiều xoay chuyển trong đầu tư kinh doanh, một trong số đó là đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác chặt chẽ hơn với người nông dân.

Chiêm nghiệm lại sau nhiều nốt thăng trầm, ông nhận mình thất bại trong cách nhìn người. Vài đối tác tưởng chừng thân thiết nhưng đã quay lưng khi Asanzo gặp hoạn nạn. Một số bạn hàng từng phất lên như diều gặp gió nhờ Asanzo, lại mong nhà sản xuất này "chết hẳn" để chiếm dụng vài trăm tỷ đồng công nợ. "Nhưng đó cũng là điều may mắn. Sau khủng hoảng Asanzo đã chứng minh được sức sống bền bỉ mãnh liệt, nhờ đó tôi đã có những đối tác và bạn hàng mới còn chất lượng hơn", ông chia sẻ.

Doanh nhân Phạm Văn Tam tại dự án nông nghiệp ở Hoà Bình. Ảnh: Ngọc Thành

Thảo Miên