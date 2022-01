Ông trùm nhà xã hội lãi thấp nhất 13 năm

Năm 2021, Công ty Hoàng Quân giảm 48% doanh thu so với cùng kỳ, chỉ lãi 4,1 tỷ đồng, kém nhất kể từ năm 2009.

Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 với doanh thu thuần 279 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cũng lao dốc, chỉ đạt 4,1 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi thấp nhất 13 năm qua và kém xa so với kế hoạch của năm (mục tiêu lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh quý IV/2021 của HQC cũng khiêm tốn khi doanh thu thuần chỉ đạt hơn 73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ dừng ở mức 1,1 tỷ. Báo cáo giải trình của doanh nghiệp cho biết, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước, khách hàng và nhà đầu tư hạn chế giao dịch, dẫn đến doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Golden City (Tây Ninh) được Công ty Hoàng Quân chuyển nhượng cho Công ty Thành Phố Vàng.

Hoàng Quân là một trong những doanh nghiệp bất động sản hiếm hoi chọn phát triển nhà ở xã hội là dòng sản phẩm chủ lực, phân bổ nhiều dự án khắp các tỉnh phía Nam như TP HCM, Tiền Giang, Tây Ninh... và một số tỉnh miền Trung. Sau nhiều năm kinh doanh phân khúc này không hiệu quả, ông trùm nhà ở xã hội định hướng từng bước rẽ sang bất động sản nhà ở thương mại nhưng tình hình kinh doanh chưa cải thiện được như mục tiêu đề ra do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy kinh doanh bết bát, năm 2021 càng về cuối năm thị giá cổ phiếu HQC biến động rất mạnh. Kể từ quý IV/2021, đầu tháng 10 chỉ giao dịch ở vùng giá 3.500 đồng một cổ phiếu nhưng đến quý I/2022, ngày 10/1 đã vọt lên ngưỡng 11.000 đồng một cổ phiếu, sau đó điều chỉnh về mức 6.500 đồng. Chốt phiên giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết (ngày 28/1), cổ phiếu HQC giao dịch ở mức giá 6.930 đồng một cổ phiếu.

Trung Tín