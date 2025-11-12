Ông trùm Chen Zhi từng bị lừa thế nào

Chen Zhi được coi là trùm lừa đảo khét tiếng, nhưng cũng từng bị cấp dưới lừa chiếm đoạt hơn 4 triệu USD, khi giao cho người này quản lý văn phòng gia đình ở Singapore.

Chen Zhi, 37 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding tại Campuchia, bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án tại Singapore cho thấy Chen cũng từng bị lừa trong một vụ án chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Chen trong giai đoạn 2021-2022 đã nộp đơn lên tòa án cáo buộc David Wong, người được giao làm giám đốc điều hành văn phòng gia đình Chen tại Singapore, chiếm đoạt 5,84 triệu SGD (khoảng 4,5 triệu USD) từ tài khoản của ông trùm ở ngân hàng OCBC.

Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Group. Ảnh: Facebook/Oriental Times

Chen lập nghiệp ở Campuchia từ năm 2011 trong lĩnh vực bất động sản, sau đó sáng lập Prince Group, mở rộng hoạt động sang nhiều mảng khác và quốc gia khác. Giữa năm 2017, khi có khối tài sản đủ lớn, Chen gặp Wong, một công dân Singapore, tỏ ý muốn đầu tư vào nước này để xin tư cách thường trú nhân.

Hai bên lập tức hành động. Ngay trong năm 2017, Chen chi gần 40 triệu SGD để mua các bất động sản xa xỉ ở Singapore. Năm 2018, Wong hoàn tất các thủ tục với giới chức Singapore để thành lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings cho Chen và trở thành giám đốc điều hành. Đây là loại hình công ty tư vấn quản lý tài sản phục vụ giới siêu giàu.

Những năm tiếp theo, Wong tuyển một đội ngũ trợ lý và tiếp tục thành lập nhiều doanh nghiệp cho Chen ở Singapore, trong đó có công ty CMFO chuyên phục vụ các gia đình siêu giàu. Wong có toàn quyền ký và thực hiện các giao dịch tại CMFO.

Từ tháng 5/2021, Chen quyết định hợp nhất các công ty ở Singapore để dễ quản lý. Skyline Investment Management, một trong những công ty chủ chốt của ông trùm, dự kiến chuyển về chung tòa nhà văn phòng Duo Tower với DW Capital Holdings.

Để chuẩn bị cho quá trình này, Chen cử nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling dẫn đầu để đánh giá những hoạt động do Wong phụ trách.

Karen phát hiện một số công ty do Wong điều hành dường như đang thanh toán cho nhau, trong đó có hơn nửa triệu USD phí quản lý. Trong một lần đến Skyline trước khi chuyển văn phòng, Karen nhận thấy nơi này lộn xộn, có nhiều thùng carton và rác, còn Wong nghỉ ốm và khó liên lạc.

Quá trình chuyển văn phòng Skyline vào Duo Tower nhìn chung ổn thỏa, nhưng nhóm kiểm toán sau đó phát hiện một số công ty bên ngoài cũng dùng văn phòng gia đình Chen làm địa chỉ đăng ký kinh doanh. Wong giải thích rằng những công ty này là dự án cá nhân của mình, điều khiến Karen nghi ngờ.

"Không di chuyển bất cứ đồ vật nào ra khỏi văn phòng ở Duo trước khi chúng tôi nhận được toàn bộ sao kê ngân hàng, báo cáo tài chính hoặc danh sách tài sản từ ông để đánh giá", Karen nhắn trong nhóm có cả trợ lý cá nhân của ông trùm. "Nhóm sẽ họp lúc 11h ngày 5/7/2021 tại văn phòng Duo. Vui lòng tham dự".

Ngày 5/7/2021, nhóm kiểm toán quẹt thẻ vào Duo Tower để lên văn phòng ở tầng 10 nhưng không được. Ban quản lý tòa nhà cho biết thẻ đã bị khóa và chỉ có nhân viên CMFO mới có thể kích hoạt.

Ngày hôm sau, Wong bị sa thải khỏi vị trí giám đốc, nhưng phải đến ngày 12/7, nhóm kiểm toán mới vào được văn phòng Skyline. Khu vực gần như trống rỗng, chỉ còn những túi laptop bị vứt bỏ và máy in ngắt kết nối.

Nhóm kiểm toán bị chi nhánh OCBC từ chối cung cấp thông tin chi tiết các giao dịch từ tài khoản Chen, nhưng vẫn có thể tiếp cận sao kê hàng tháng. Họ nhận thấy hàng triệu USD đã được chuyển đi trong nhiều năm, đến những công ty có tên giống "dự án cá nhân" của Wong mà ông trùm không hay biết.

Những năm tiếp theo, đội ngũ của ông trùm tại Singapore theo đuổi biện pháp pháp lý để buộc Wong hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Trong lời khai năm 2021, Wong phủ nhận các cáo buộc điều hành văn phòng gia đình yếu kém hay thực hiện giao dịch trái phép, khẳng định không mang giấy tờ ra khỏi văn phòng và các tài liệu cần thiết vẫn có thể tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ hoặc đơn vị kế toán bên ngoài.

Wong tiếp đó hầu như im lặng và vắng mặt nhiều phiên tòa, chỉ cáo ốm và nộp giấy chứng nhận y tế để chứng minh. Tháng 12/2022, Tòa Thượng thẩm Singapore ra phán quyết buộc Wong và các công ty liên quan phải bồi thường hơn 12 triệu SGD. Sau phán quyết, Wong nộp đơn xin phá sản để pháp luật bảo hộ.

Đối với Chen, sau khi Mỹ truy tố ông trùm, giới chức Singapore đã mở cuộc điều tra, tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 150 triệu SGD và cấm chuyển nhượng loạt bất động sản, du thuyền liên quan. Trong khi đó, Karen có tên trong danh sách 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt, bị đóng băng tài sản tại nước này.

Như Tâm (Theo Business Times, Reuters, AFP)