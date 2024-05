Ông Trần Thanh Mẫn làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 22/5, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn chức danh Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Các ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm: đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao.

Hiến pháp cũng quy định Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Hội đồng trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media Quốc hội

Hôm 20/5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Thanh Mẫn 62 tuổi, quê huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội ba khóa 13-15.

Ông từng làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội. Ngày 2/5, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ.

