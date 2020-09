Ông Trần Phương Bình chưa bị truy cứu gây thiệt hại 3.139 tỷ đồng

TP HCMBộ Công an tách thiệt hại 3.139 tỷ đồng, trong tổng số 8.827 tỷ đồng DongA Bank thất thoát do sai phạm của ông Trần Phương Bình, thành vụ án khác, xử lý sau.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) và 11 đồng phạm về các hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Những người này bị cáo buộc gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 5.688 tỷ đồng (trong tổng số 8.827 tỷ đồng), sau khi cơ quan điều tra tách phần thiệt hại 3.199 tỷ đồng thành một vụ án khác.

Động thái này được đưa ra theo yêu cầu của TAND TP HCM hồi tháng 7, khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan.

Ông Trần Phương Bình tại toà hồi tháng 7. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo cơ quan điều tra, số tiền thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng là do nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo) gây ra. Ngoài Nhân, ba bị can khác bị cáo buộc là Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp (thuộc nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh – TTC). Tuy nhiên, Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc bàn bạc và thống nhất giữa các bị can với Trần Phương Bình trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của nhà băng. Do vậy, khi nào bắt được Nhân và Minh, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý.

Cáo trạng công bố hồi tháng 7 xác định, từ năm 2007 đến 2013, ông Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DongABank đã chỉ đạo các thuộc cấp và nhiều người giải ngân trái pháp luật cho 4 nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay hàng chục nghìn tỷ đồng để che giấu tình trạng nợ xấu, dẫn đến thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Bình còn lợi dụng quyền hạn, chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng sử dụng riêng.

Trong phiên sơ thẩm, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Bình mức án tù chung thân, các bị cáo còn lại từ 2 đến 20 năm tù; giao các bất động sản (khách hàng thế chấp để vay tiền) cho DAB quản lý, sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

Cơ quan công tố đề nghị toà buộc ông Bình bồi thường 75,6 tỷ đồng chiếm đoạt của DAB và 3.139 tỷ đồng trong việc cho nhóm Hiệp Phú Gia và TTC vay; giành quyền khởi kiện cho bị cáo đối với các khách hàng đã vay tiền. Bị cáo Phùng Ngọc Khách bị đề nghị bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng vay của DAB.

Đối với các khoản vay của nhóm khách hàng Đồng Tiến, Tân Vạn Hưng, VKS đề nghị HĐXX buộc những người liên quan phải hoàn trả 1.790 tỷ đồng cho DAB.

Trong giai đoạn một của vụ án, ông Bình cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") và 24 đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Ông Bình bị tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Gia Hân - Quốc Thắng