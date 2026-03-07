Ông Tập yêu cầu diệt trừ tham nhũng trong quân đội

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc tiếp tục diệt trừ tham nhũng trong lực lượng và tăng cường lòng trung thành chính trị.

"Không có chỗ cho tham nhũng lẩn trốn trong quân đội. Cuộc chiến chống tham nhũng trong lực lượng phải tiếp tục", Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu hôm nay, trong phiên họp với đại biểu quân đội và vũ cảnh tại kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, khóa 14.

Ông Tập nhấn mạnh yêu cầu "phát huy tối đa thế mạnh độc đáo trong tăng cường lòng trung thành chính trị" của quân đội Trung Quốc, đồng thời kêu gọi nỗ lực phối hợp thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang Trung Quốc một cách ổn định, bền vững.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong phiên họp ngày 7/3. Ảnh: Xinhua

Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (Chính Hiệp), cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, hôm 2/3 bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu của ba cựu tướng quân đội gồm Hàn Vệ Quốc, Lưu Lôi và Cao Tân.

Thượng tướng Hàn Vệ Quốc từng là tư lệnh lục quân Trung Quốc. Tướng Lưu Lôi và Cao Tân cũng từng giữ chức vụ cao trong quân đội. Ba người đã vắng mặt tại kỳ họp thứ 14 của Chính Hiệp hồi cuối năm ngoái.

Chính Hiệp cũng bỏ phiếu bãi nhiệm thêm hai ủy viên và tước tư cách đại biểu đối với 10 người. Quốc hội Trung Quốc ngày 26/2 bãi nhiệm 19 đại biểu, trong đó có 9 quan chức quân đội, song không nêu lý do.

Trung Quốc những năm gần đây phát động chiến dịch chống tham nhũng ở nhiều cấp, trong đó quân đội là một trong các trọng tâm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cuối tháng 1 thông báo đang điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập, vì "những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng để chỉ hành vi tham nhũng.

Bắc Kinh không công bố chi tiết về những cáo buộc đối với ông Trương và ông Lưu. PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, đã đăng nhiều bài xã luận cáo buộc hai ông "chà đạp nghiêm trọng và làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất thuộc về Chủ tịch Quân ủy Trung ương".

Nguyễn Tiến (Theo Xinhua, AP, Reuters)