Ông Tập nói sẽ 'tích cực cân nhắc' tham gia CTPPP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ "tích cực cân nhắc" tham gia CTPPP, động thái được cho là có thể nhằm tăng cường hiện diện tại châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu trong hội nghị trực tuyến Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 20/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết khu vực này phải tiến tới hội nhập kinh tế sâu rộng và khẩn trương xây dựng khu vực thương mại tự do.

Trung Quốc sẽ "tích cực cân nhắc gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương", ông Tập nói, báo hiệu kế hoạch của Trung Quốc về việc đóng vai trò kinh tế lớn hơn trong khu vực.

Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTPPP) đã được 11 nước ký sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dưới thời chính quyền Tổng thống Trump do chính sách "Mỹ trước tiên".

Chủ tịch Trung Quốc cho biết thêm khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần phải kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thương mại tư do và đầu tư. Trước Chủ tịch Tập, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm 19/11 cho biết nước này sẽ có "thái độ cởi mở và tích cực" đối với ý tưởng gia nhập CTPPP.

Ông Tập cũng hoan nghênh Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP) giữa 10 nước thành viên ASEAN và 5 đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký hồi tuần trước.

TPP được ký hồi tháng 2/2016 tại New Zealand, gồm 12 quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Sau khi Mỹ rút, 11 quốc gia còn lại đã ký một văn kiện mới là CTPPP về việc thành lập khu vực thương mại tự do vào tháng 3/2018.

Ngọc Ánh (Theo Nikkei)