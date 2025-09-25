Ông Tập lần đầu công bố kế hoạch cắt giảm khí nhà kính của Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình công bố Trung Quốc sẽ giảm 7-10% khí nhà kính vào năm 2035 so với mức đỉnh, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này cam kết cắt giảm khí thải.

Thông tin được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khí hậu do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chủ trì ngày 24/9 (giờ địa phương).

Thông điệp trên đánh dấu lần đầu tiên quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cam kết cắt giảm khí thải, thay vì chỉ hạn chế tốc độ tăng trưởng.

Chia sẻ trực tuyến từ Bắc Kinh, ông Tập nói họ lên kế hoạch tăng công suất điện gió và mặt trời lên gấp 6 lần trong một thập kỷ tới so với mức năm 2020, nhằm tăng tỷ trọng năng lượng từ nhiên liệu phi hóa thạch.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, Bali, Indonesia, ngày 16/11/2022. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các nước phát triển trên thế giới hành động mạnh mẽ hơn về khí hậu. Dù không nêu đích danh, Reuters nói ông Tập ám chỉ Mỹ đã rời xa các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

"Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và carbon thấp là xu hướng của thời đại. Mặc dù một số quốc gia đi ngược lại xu hướng này, cộng đồng quốc tế nên đi đúng hướng, duy trì niềm tin vững chắc, hành động kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ", ông Tập nói.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu 56 phút tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để chỉ trích biến đổi khí hậu là một "trò lừa bịp", gọi giới khoa học là "ngu ngốc". Ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc và các nước thành viên EU bởi việc áp dụng công nghệ năng lượng sạch.

Đầu năm nay, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris, một hiệp ước quốc tế khuyến khích các quốc gia lên kế hoạch ứng phó nhằm ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C. Mỹ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới tính theo chiều dài lịch sử. Tính theo năm, họ hiện phát thải lớn thứ hai, sau Trung Quốc.

Cam kết giảm thải của Trung Quốc thấp hơn dự tính của giới quan sát. Họ hy vọng Trung Quốc nắm bắt thời cơ khi Mỹ rút lui, với công bố mục tiêu giảm ít nhất 30% khí thải. Mức giảm tham vọng này sẽ giúp duy trì mục tiêu của họ trên lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2060.

Li Shuo, Giám đốc Trung tâm khí hậu Trung Quốc tại Hiệp hội châu Á, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc không mấy ấn tượng khi xét đến tốc độ phát triển năng lượng tái tạo và xe điện nhanh chóng của nước này.

"Cam kết của Bắc Kinh thể hiện động thái thận trọng, tiếp nối truyền thống chính trị lâu đời về việc ưu tiên ra quyết định ổn định, dễ đoán định", ông Li nói. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự thống trị của Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ xanh và rút lui của Washington có thể thúc đẩy Trung Quốc hướng tới vai trò chủ động hơn trên trường quốc tế.

Bảo Bảo (theo Reuters)