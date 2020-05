Ông Tập có thể trả đũa Mỹ

Những động thái của Trump về vấn đề Hong Kong có thể không thay đổi suy nghĩ của ông Tập, thậm chí khiến Bắc Kinh hành động cứng rắn hơn.

"Tôi tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hành động cứng rắn hơn và áp dụng các biện pháp trả đũa", Steve Tsang, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học SOAS London, Anh, nhận định sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo chính quyền bắt đầu quá trình tước trạng thái đặc biệt của Hong Kong hôm 29/5.

Ông Tập trong phiên họp quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 28/5. Ảnh: Reuters.

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, trước đó bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, trong đó cấm những hành vi ly khai, khủng bố và can thiệp từ nước ngoài tại đặc khu, đồng thời có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Trump cho rằng chính phủ Trung Quốc "đã làm xói mòn tình trạng lâu đời và rất đáng tự hào của thành phố". Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 27/5 cũng tuyên bố Hong Kong không còn duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục, nên không đủ điều kiện để được hưởng trạng thái đặc biệt, giúp đặc khu nhận nhiều ưu đãi về thương mại hoặc thị thực.

Trump có đường lối cứng rắn với Trung Quốc về thương mại và tỏ ra quyết liệt hơn sau khi cáo buộc Bắc Kinh xử lý sai Covid-19. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng thường "dịu giọng" với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời tránh gây nguy hiểm đến thỏa thuận thương mại giữa hai nước trong bối cảnh đang chạy đua tái tranh cử.

Tuy nhiên, động thái với Hong Kong dường như sẽ khiến căng thẳng Mỹ - Trung leo thang. Nhóm tư vấn kinh tế Capital Economics tại London, Anh, đánh giá nếu Mỹ hủy các đặc quyền thương mại của Hong Kong, đặc khu "sẽ kiểm soát được những thiệt hại ngắn hạn nhưng vị thế trung tâm thương mại quốc tế của Hong Kong sẽ ngày càng lao dốc".

Ánh Ngọc (Theo AFP)