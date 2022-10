Ông Putin nói Ukraine vứt thỏa thuận ngũ cốc vào sọt rác

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine vứt thỏa thuận ngũ cốc vào sọt rác, đồng thời tự cấm bản thân đối thoại với Nga.

"Đó là những gì mà chúng tôi nhất trí với họ ở Istanbul, sau đó họ vứt tất cả vào sọt rác", Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/11 đề cập đến thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

"Bây giờ nhìn chung họ tự cấm mình đối thoại với chúng tôi. Làm thế nào để bàn vệc về khả năng của các thỏa thuận khả thi nếu phía kia không muốn đối thoại với chúng tôi?", ông Putin nói.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, ông Putin cho biết cần tổ chức đàm phán trước khi đưa ra các đề xuất.

"Nêu ra lập trường đàm phán trước khi ngồi xuống thảo luận không phải lúc nào cũng phù hợp để đạt mục tiêu quốc gia", ông Putin nói. "Để đạt được các thỏa thuận, phải ngồi xuống bàn đàm phán và thương lượng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Armenia và Azerbaijan tại Sochi ngày 1/11. Ảnh: Điện Kremlin.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ đợi tới lúc "một số điều kiện cần thiết chín muồi", đồng thời khẳng định thiện chí của nước này không có gì để nghi ngờ hoặc thay đổi.

Ông nói các vụ tập kích nhằm vào Ukraine ngày 31/10 có một phần lý do là để đáp trả vụ tập kích cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hồi cuối tuần trước, song "không phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm".

Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra sau khi Ukraine thông báo Nga phóng hơn 50 tên lửa hành trình nhằm vào hạ tầng thiết yếu của Ukraine, chủ yếu thuộc lĩnh vực năng lượng, khiến hàng trăm khu dân cư mất điện.

Đợt tập kích diễn ra vài ngày sau khi Ukraine bị cáo buộc dùng máy bay không người lái (UAV) và tàu không người lái (USV) tấn công cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Nga cáo buộc Ukraine dùng "hành lang ngũ cốc", hành lang an toàn cho tàu hàng chở ngũ cốc trên Biển Đen, tập kích bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/10 thông báo đình chỉ thực thi thỏa thuận ngũ cốc do vụ tập kích cảng Sevastopol "đe dọa các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen và tàu dân sự tham gia đảm bảo an ninh hành lang ngũ cốc".

Tổng thống Putin ngày 1/11 khẳng định Nga đình chỉ song không rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. "Toàn bộ tiến trình xuất khẩu ngũ cốc từ lãnh thổ Ukraine được tổ chức với lý do đảm bảo lợi ích cho các nước nghèo nhất. Chúng tôi thực thi điều này chính xác vì lợi ích của các nước nghèo nhất", ông Putin nói.

Ông Putin cho biết khoảng 35% lượng ngũ cốc xuất khẩu theo thỏa thuận tới Liên minh châu Âu (EU), 34% tới Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ 3-5% tới các nước nghèo nhất.

Hành lang an toàn được thiết lập theo thỏa thuận ngũ cốc Ukraine. Đồ họa: Guardian.

Ukraine thông báo do không có giấy phép từ Trung tâm Điều phối chung (JCC), 218 tàu tới bốc hàng hoặc chở ngũ cốc ra nước ngoài không thể di chuyển. Các bên tham gia thỏa thuận còn lại là Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine ngày 31/10 nhất trí kế hoạch di chuyển 16 tàu chở ngũ cốc Ukraine, gồm 12 tàu đi và 4 tàu đến, cũng như đồng ý kiểm tra 40 tàu đi.

Theo thỏa thuận ngũ cốc ký hồi tháng 7, Trung tâm Điều phối chung (JCC) cho hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen được thành lập tại Istanbul, bao gồm các đại diện cấp cao từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ.

Các tàu đến bốc hàng cần trải qua quá trình kiểm tra ngoài khơi Istanbul để đảm bảo không mang vũ khí, sau đó đi qua hành lang an toàn được JCC thiết lập đến các cảng Chornomorsk, Odesa và Yuzhny của Ukraine. Trong hành trình rời đi, các tàu lại được kiểm tra ở ngoài khơi Istanbul.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, CNN)