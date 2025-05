Ông Putin miễn nhiệm tư lệnh lục quân Nga

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã miễn nhiệm tư lệnh lục quân Nga Salyukov, nhưng không nêu lý do cụ thể.

"Ông Oleg Leonidovich Salyukov được bổ nhiệm làm Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, miễn nhiệm khỏi vị trí hiện tại", Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong sắc lệnh được Điện Kremlin công bố hôm 15/5.

Động thái đồng nghĩa tướng Salyukov sẽ rời vị trí tư lệnh lục quân Nga. Sắc lệnh không nêu lý do điều chuyển hay ai là người sẽ kế nhiệm ông Salyukov.

Truyền thông Nga nhận định lý do có thể là tuổi tác của ông Salyukov, người sẽ bước sang tuổi 70 vào tuần sau.

Tư lệnh lục quân Nga Oleg Salyukov tại lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Ảnh: RIA Novosti

Trang tin quân sự Nga RusVesna cho hay tướng Andrey Mordvichev, tư lệnh Quân khu Trung tâm và phụ trách cánh quân Trung tâm trong chiến dịch ở Ukraine, sẽ trở thành tư lệnh lục quân Nga. Cánh quân Trung tâm được đánh giá là một trong những đơn vị tác chiến hiệu quả nhất của Nga, từng giành được nhiều thành trì và đô thị trọng yếu tại tỉnh Donetsk.

Tướng Valery Solodchuk, tư lệnh cánh quân Bắc phụ trách mặt trận Kursk, dường như sẽ thay thế ông Mordvichev ở Quân khu Trung tâm.

Hội đồng An ninh là cơ quan tham vấn cấp cao nhất của Điện Kremlin, do Tổng thống Putin làm chủ tịch. Cơ quan này có trách nhiệm quản lý và kết hợp các chính sách an ninh quốc gia, nhưng không có quyền chỉ đạo trực tiếp đối với các cơ quan an ninh Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Nga là ông Sergey Shoigu.

Tướng Salyukov sinh năm 1955 tại Saratov. Ông từng theo học nhiều trường quân sự, phục vụ tại Quân khu Kiev và Quân khu Moskva trong giai đoạn 1977-1982. Ông sau đó được bổ nhiệm làm tư lệnh Quân khu Viễn Đông và giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2010, trước khi trở thành tư lệnh lục quân Nga từ năm 2014.

Như Tâm (Theo Interfax, AFP))