Ông Putin: Burevestnik, Poseidon sẽ giúp Nga giữ cân bằng chiến lược trong cả thế kỷ

Ông Putin nói những siêu vũ khí mới thử nghiệm sẽ giúp Nga đảm bảo cân bằng chiến lược, một số công nghệ có thể ứng dụng cho dân sự.

"Đất nước chúng ta không đe dọa ai cả. Giống như mọi cường quốc hạt nhân khác, Nga đang phát triển năng lực hạt nhân và chiến lược của mình", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 4/11, trong buổi lễ trao thưởng những người tham gia chế tạo tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon.

Ông Putin nói các cuộc thử nghiệm thành công gần đây là "kết quả của những dự án đã được công bố từ lâu", nhấn mạnh điều này "không có gì đáng ngạc nhiên". Lãnh đạo Nga nhắc lại rằng tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik đã chứng minh được tầm bắn không giới hạn, còn siêu ngư lôi Poisedon có vận tốc nhanh gấp nhiều lần so với mọi tàu mặt nước hiện đại.

Tổng thống Putin phát biểu tại lễ trao thưởng tại Moskva hôm 4/11. Ảnh: AP

Tổng thống Putin tiết lộ Nga đang phát triển thế hệ vũ khí tiếp theo với thiết kế tương tự, trong đó có tên lửa hành trình siêu thanh và siêu vượt âm sử dụng động cơ hạt nhân.

"Kết quả mà mọi người đạt được có ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc chúng ta. Điều đó sẽ giúp đảm bảo thế cân bằng chiến lược và an ninh trong hàng thập kỷ tới, có thể nói là trong cả thế kỷ 21", ông Putin nói với những người được trao thưởng.

Tổng thống Nga cho rằng những công nghệ được phát triển trong dự án Burevestnik và Poseidon cũng có nhiều tiềm năng để ứng dụng vào mục đích dân sự. Thiết kế lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có khả năng được sử dụng để xây dựng nhà máy điện tại Bắc Cực và phục vụ hoạt động thám hiểm không gian.

Tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon là hai trong số những "siêu vũ khí" được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Hai siêu vũ khí được Nga phát triển theo ý tưởng thời Liên Xô Đồ họa mô phỏng năng lực của tên lửa Burevestnik. Video: RIA Novosti

Giới chức Nga tháng trước tuyên bố thực hiện thành công cuộc thử nghiệm cuối cùng với tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng động cơ hạt nhân. Trong cuộc thử nghiệm ngày 21/10, quả đạn bay được hơn 14.000 km trong vòng 15 giờ. Moskva khẳng định đây là vũ khí "bất khả chiến bại" và có tầm bay không giới hạn.

Một tuần sau, Nga thông báo thử thành công siêu ngư lôi Poseidon. Nó được coi là một loại tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, đạt tốc độ 130 km/h, độ sâu khi lặn khoảng 1.000 m và tầm hoạt động 10.000 km, đủ sức vượt qua khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh những động thái này "không phải thử nghiệm vũ khí hạt nhân, mà chỉ nhằm phát triển hệ thống phòng thủ".

Phạm Giang (Theo RT, TASS, CNN)