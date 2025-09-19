Ông Putin: 700.000 quân nhân Nga đang tham chiến ở Ukraine

Tổng thống Putin cho biết gần một nửa trong số 1,5 triệu quân nhân tại ngũ của Nga đang được triển khai ở tiền tuyến trong xung đột với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/9 họp với lãnh đạo các khối nghị sĩ trong quốc hội Nga để thảo luận về "Thời đại anh hùng", chương trình nhằm đào tạo các quân nhân tham gia làm việc trong lĩnh vực công sau khi xuất ngũ.

"Hơn 700.000 quân nhân đang được triển khai ở tiền tuyến, vì vậy chúng ta phải chọn ra trong số họ. Chúng ta cần chọn những người sẵn sàng và phù hợp với chương trình này", ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi ngày 8/9. Ảnh: AFP

Nga hiếm khi cập nhật thông tin về số lượng binh sĩ đang tham chiến trong xung đột Ukraine. Hồi tháng 1/2024, Tổng thống Putin nói rằng khoảng 600.000 binh sĩ đang ở vùng chiến sự.

Trong cuộc họp, ông Putin cũng nói rằng chi tiêu quốc phòng của Nga đang tăng lên, nhưng không bị lãng phí. Cả công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang đều đang trải qua những thay đổi đáng kể về chất.

Tháng 9 năm ngoái, Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang lên 2,38 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Đầu năm nay, ông Putin ký sắc lệnh gọi 160.000 công dân nhập ngũ theo diện nghĩa vụ, con số lớn nhất trong 14 năm qua.

Ngoài lính nghĩa vụ, Nga vẫn duy trì lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ quân đội theo diện ký hợp đồng dài hạn, chủ yếu phục vụ tại các đơn vị đặc nhiệm và lực lượng sở hữu vũ khí công nghệ cao, cũng như tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tính đến đầu năm nay, Ukraine có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ.

Huyền Lê (Theo RT, TASS)