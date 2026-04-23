Ông Phạm Nhật Vượng úp mở chuyện VinFast sản xuất xe hybrid

Chủ tịch Vingroup nói VinFast đang nghiên cứu thêm công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động của xe điện.

"VinFast sẽ mãi là hãng xe tập trung vào hệ sinh thái chạy điện", ông Phạm Nhật Vượng nói tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, hôm 22/4. "Nhưng chúng tôi cũng nghiên cứu, ứng dụng thêm công nghệ mới để kéo dài quãng đường hoạt động của xe điện, giải quyết một số trường hợp của chủ xe như đang đi thì hết pin, đi vào vùng không có trạm sạc hoặc quên không sạc điện".

Theo các chuyên gia trong ngành, phương án khả dĩ duy nhất mà ngành ôtô đang áp dụng để xe điện hết pin, quên không sạc mà vẫn có thể đi tiếp là sử dụng công nghệ EREV (Extended-Range Electric Vehicle) - xe điện mở rộng hành trình.

EREV là khái niệm xuất phát từ thị trường Trung Quốc nhiều năm trước. Cách gọi tên xe điện mở rộng hành trình mang mục đích marketing nhiều hơn là bản chất kỹ thuật. Bởi lẽ, EREV về kỹ thuật là động cơ hybrid kiểu nối tiếp, sử dụng một động cơ xăng làm nhiệm vụ dẫn động máy phát điện, tạo ra điện cung cấp cho môtơ và sạc pin. Động cơ xăng không tham gia vào nhiệm vụ dẫn động. Có thể coi đây là công nghệ hybrid nối tiếp có sạc ngoài (PHEV). Điểm duy nhất để coi EREV là "xe điện" nằm ở chỗ xe hoàn toàn dẫn động bánh xe bằng môtơ.

Nguồn tin của VnExpress cũng cho biết, EREV là công nghệ đang được VinFast xem xét ứng dụng cho các bản cập nhật mới của VF 8, VF 9. Tuy nhiên, thời gian cụ thể ra mắt những sản phẩm này chưa có.

Hồi cuối 2025, nguồn tin của Reuters nói rằng VinFast đã giao một nhóm chuyên gia nghiên cứu trang bị thêm động cơ xăng dung tích nhỏ cho chiếc VF 9. Vai trò của máy xăng là quay máy phát điện và sạc điện cho pin. VinFast đã đăng ít nhất ba tin tuyển dụng trên LinkedIn để tìm kiếm các chuyên gia về xe EREV.

Kế hoạch làm xe hybrid của VinFast càng có cơ sở hơn khi hồi cuối 2025, hãng lốp Trung Quốc Sailun (có nhà máy tại Tây Ninh) sử dụng hình ảnh xe giống VinFast (không có logo) để minh họa cho các dòng lốp xe hybrid mà hãng này sẽ bán từ 2026.

Một mẫu VF 8 tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Ảnh: Minh Quân

Nếu thêm xe hybrid, đặc biệt là loại EREV, VinFast có thêm cơ hội để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, những người thích kiểu vận hành của xe thuần điện nhưng e ngại một số hạn chế của loại phương tiện này. Ví dụ như mất nhiều thời gian tìm trạm sạc, chờ sạc điện lâu hoặc phải di chuyển đến những vùng hẻo lánh không có trạm sạc.

Điều chỉnh chiến lược, thay vì dồn hết nguồn lực vào xe thuần điện thì kết hợp thêm xe hybrid, cũng là hướng đi nhiều hãng như Ford, GM, Honda, Mercedes, Volvo... áp dụng. Một ví dụ khác là ở hãng xe năng lượng mới bán chạy nhất thế giới - BYD, xe hybrid vẫn đóng vai trò trụ cột doanh số. Năm 2025, BYD bán hơn 4,5 triệu xe trên toàn cầu, trong đó xe PHEV hơn 2,28 triệu xe, chiếm khoảng 50,4% tổng lượng bán ra, còn lại là xe thuần điện chạy pin (BEV), theo Carnewschina.

Doanh số xe hybrid tăng trưởng liên tục những năm gần đây tại Việt Nam nhờ các sản phẩm ngày càng đa dạng của Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Subaru. Chính sách khuyến khích xe hybrid từ nhà nước cũng giúp thúc đẩy doanh số của dòng xe này. Hiện xe hybrid tự sạc (HEV) hay PHEV đều được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt 70% so với loại động cơ đốt trong cùng dung tích.

Hai năm trở lại đây, các hãng Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co cũng góp phần phổ biến thêm xe hybrid nói chung đến khách Việt. Tùy mỗi hãng, cách thiết lập động cơ xăng và môtơ dẫn đến các hình thái khác nhau của xe hybrid.

Các hãng Nhật tập trung cho xe HEV, còn các hãng Trung Quốc là PHEV. Còn xe EREV chưa nhiều, thị trường Việt Nam mới chỉ có chiếc Nissan Kicks nhưng hiện không còn bán.

PHEV trên các mẫu xe Trung Quốc có thể xem là một hình thái tiệm cận EREV bởi cách thiết lập môtơ dẫn động chính cho xe, động cơ đốt trong chủ yếu đóng vai trò máy phát điện nhưng ở một vài thời điểm cũng tham gia dẫn động. Pin trên những mẫu này cho tầm hoạt động cao nhất 100-200 km, hơn gấp nhiều lần HEV nhưng nhỏ hơn BEV.

Hiện VinFast chỉ bán xe BEV. Hãng ngưng sản xuất xe động cơ đốt trong từ cuối 2022. Doanh số của hãng hiện dẫn đầu toàn ngành. Năm 2025, VinFast bán hơn 175.000 xe, chiếm gần 30% thị phần toàn ngành. Sau quý I/2026, hãng này bán 53.684 xe, chiếm hơn 33% thị phần.

Thành Nhạn